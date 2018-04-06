支付宝付款码别泄露 多人信用卡已被盗刷-多以“加收打包盒费用”等理由骗取订餐者付款码

这些“坑”你掉进过吗？

犯罪嫌疑人先注册虚假口碑商户→通过“兼职骑手”获取点餐者支付宝付款码数字→利用口碑商户套取点餐者支付宝所绑定的信用卡金额

晨报记者 黄慧青 通讯员 邹心怡

多名消费者接到假冒商家来电，被骗说出自己的支付宝18位付款码，最后绑定的银行卡被刷去数千元。利用这样的手段，22岁男子唐某骗取了多名订餐者共计约5万元。近日，唐某及帮他注册虚假口碑商家的王某，因涉嫌信用卡诈骗罪被普陀检察院批准逮捕。

注册虚假口碑商户

1月29日，市民刘女士在网络订餐平台下单后不久，收到自称是店家员工的电话，说是要加收2元打包盒，建议刘女士直接提供支付宝付款码数字，这样方便点。刘女士没想那么多，打开支付宝将付款码数字报给了对方。没想到过了一会儿，她收到短信提示支付宝绑定的银行卡被刷去了2000元。

经普陀区公安侦查，像刘女士这样的受害人不在少数，被骗的手法如出一撤：如以餐品小份缺货要加2元更换大份为由，要求出示付款码。顾客中招后，纷纷向订餐平台反映，直到案发。

检察官介绍，犯罪嫌疑人先是注册虚假口碑商户，而后通过“兼职骑手”获取点餐者支付宝付款码数字，再利用口碑商户套取点餐者支付宝所绑定的信用卡金额。

检察院透露，犯罪嫌疑人唐某今年22岁，一直以帮母亲卖水果为生，总想着另谋财路。唐某发现口碑商户有个功能，可直接输入18位支付宝付款码而收钱。也就是说，如果他人支付宝绑定的银行卡里有钱，输入该人的18位付款码，口碑商户即可收到钱。

“兼职骑手”提供订单信息

发现这一方式后，唐某找到了在口碑QQ群里认识的王某，在其帮助下成功注册了口碑商户，并关联了自己的支付宝账号。之后，唐某在QQ群里“打广告”称：有没有做付款码工作的，可以提供18位付款码给他，套取钱款后分成42%。

QQ群内的人大部分和一些送餐的“兼职骑手”有联络，一下子明白了唐某的心思，陆陆续续提供了40多个单子给他。

普陀检察院检察官认为，犯罪嫌疑人唐某、王某以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，涉嫌信用卡诈骗罪，现已批准逮捕。

在此，检察官提醒广大市民，打开支付宝付款码上的数字条时，会出现一行提醒：“付款码数字仅用于付款，为防诈骗，请勿转发他人”。若将付款页面截图，则会出现一行提醒：“该码仅用于付款，请不要发给他人。”随着移动支付逐渐普及，各种新型网络诈骗手法也层出不穷，在使用支付宝、微信等移动支付工具时，一定要提高警惕。切勿将付款码页面拍照发给别人，也不要向其他人提供付款码上的数字，以免造成资金损失。