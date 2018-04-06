花9000元买演唱会门票 票没拿到还迟迟不退钱

记者 肖翔

晨报讯 3月17日，歌迷小风本来应该坐在梅赛德斯奔驰文化中心看偶像林俊杰的演唱会。然而这天他却郁闷地呆在家里，因为他没拿到在凡票文化传媒上购买的门票。

小风是歌手林俊杰的铁杆粉丝，得知偶像将在3月17日在上海开演唱会后，他决定无论如何也要买到这次演唱会的门票。但演出合作票务平台的门票一售而空，多方打听后，最终他花费了9000余元在“凡票演出”上加价购买了两张票面价值为1680元的内场前排门票。

3月9日上午，一条短信让小风的心情瞬间跌到谷底。这条发自“凡票演出”的短信通知小风：“林俊杰上海站”的门票已无法配票发货，将在该演出项目结束一周后全额退款并予以票面价值30%的赔偿。

距离演出开始只有几天，很难再找到渠道重新购票。心心念念的演唱会泡汤，小风的心情十分沮丧。之后，更让他意想不到的是，凡票短信通知中写到的退款和赔偿是“无须主动申请，原路返回”，然而等到了4月1日，购票款还是没有退回到自己的账户中，而此时，已经联系不上凡票的客服了。

小风是通过微信小程序中的“凡票演出”购买的门票。记者注意到，认证主体名为“上海凡票文化传媒有限公司”，经营范围包括文化艺术交流策划咨询、会务服务等业务。但不同于其他票务网站的是，该公司的经营范围里并没有“票务代理”这一项内容。

在国家企业信息公示系统中，记者通过检索查询到，上海凡票文化传媒有限公司已于今年1月17日被金山区市场监管局列入经营异常名录，原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。而在“凡票演出”的微信商城里，记者看到仍有最晚到今年7月的演出门票正在售卖中，并且还可以下单购买。

在经过认证的“凡票演出”公众号里，可以找到客服人员的微信，也正是小风之前一直联系不上的微信号。记者尝试添加该客服微信，在昨天晚上终于得到该客服人员的回复。“林俊杰的（订单）已经退的差不多了，还有最后一些订单，这周肯定能处理完。”

目前，小风也向有关部门反映了情况，此事有待进一步解决。