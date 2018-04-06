“舅老爷”在石油公司上班 低价打折油卡骗你没商量

记者 吴艺璇 通讯员 徐波

晨报讯 “舅老爷”在石油公司上班，能拿到惊人的内部价，1000元面值的加油卡最低700元！朋友圈一条简单的打折信息，引发30万元的诈骗案，朋友、朋友的朋友连锁被骗。近日，嘉定警方侦破系列网络诈骗案，抓获一名以低价为诱饵，层层设套实施犯罪的犯罪嫌疑人。

去年年底，江苏昆山某学校的吴老师发现以前的一个学生陈某，在朋友圈内晒出“1000元加油卡只需800元”的内容，就联系陈某买了一张。吴老师去加油站加油时，查询卡内确实是1000元。吴老师信以为真，将这个学生所说的“舅老爷”能拿到打折内部价加油卡的事告诉了其他同事。因为买得越多，折扣越多，大家就“拼单”买卡。

今年1月8日，吴老师转账给陈某6.16万元，约定购买8.8万元加油卡。过了几天，陈某送来了48张加油卡，并告诉吴老师里面的面值有1000-5000元不等，但油卡系统在维护中，要过段时间充值进去才可使用。吴老师没有丝毫怀疑，过了三天又通过微信转账的方式购买3万元面值的油卡。

然而，这些加油卡一直显示没有金额，吴老师再联系这个学生时，对方总以各种理由拖着。出于对学生的信任，吴老师一直没有报案，直到3月中旬上海市公安局嘉定分局娄塘派出所的民警找上门来。

原来，陈某上月因涉嫌一起冒充海外代购案件，被嘉定警方刑事拘留。民警在办案过程中发现，陈某还涉嫌油卡诈骗，她不光用这样的手法骗了老师和老师的同事，还通过朋友圈的扩散效应，在短短一两个月的时间内骗得总金额30多万元。

警方提醒，此类诈骗案件利用的是朋友圈内人与人的熟人传导信任，以低价为诱饵进行诈骗。一开始编织“内部有人”的谎言，然后用少许金额制造“搞得定”的假象，让被害人得到蝇头小利，然后以“买得越多、优惠越大”的幌子进行诈骗。如果看不清这种手法的套路，很容易深陷其中不能自拔。所以，对于朋友圈形形色色的打折优惠、量大从优信息，大家一定要多费思量，切不可盲从而上当受骗。