杨浦区“智慧消防”建设助力城市管理精细化-“社区大脑”会监测会思考还会找隐患

晨报记者 倪冬

常闭式防火门没有关，喷淋末端的水压不足，居民楼的烟感报警了……在杨浦区的控江路街道，各类传感器就像一个个“神经元”，不断将数据传递至网格中心。

作为“社区大脑”，网格中心以大数据汇聚应用和智能化安防体系为支撑，会监测，会思考，会查找隐患，还会向消防、物业“派单”督促整改。

自动采集数据排查隐患

杨浦区是上海建设新型无线城市的示范区，控江路街道作为杨浦区打造物联网“社区大脑”的试点，率先探索基于广电网络的新型物联网应用，于日前完成了社区物联网工程的第一期建设。这个被称为“神经元项目”的工程，目前共有7000多个感知设备，覆盖居民生活的15个领域，初步形成了一个“社区大脑”，涵盖了居民生活的各个方面。

以消防类泛感知设备为例，控江路街道在居民区安装了常闭门磁、烟感，探索运用电弧灭弧装置、简易喷淋和其他安防设施改造了电动车充电车库，其中国富苑1号楼参照虹口区白玉兰广场智能消防建设标准，安装了常闭式防火门检测、喷淋末端水压、消防水箱探测和通道堆物探测等设备，进一步丰富了对高层消防隐患的感知。

在控江街道搭建“社区大脑”综合管理平台的基础上，杨浦消防支队细化搭建了“社会面智能安防系统”，并依托国富苑1号楼高层建筑消防安全系统，研发了配套的消防安全管理APP，接入消防感知数据，可将安全隐患、初期火灾等信息，推送至住户、物业、街道和公安等多个层面，住户可以先行开展自防自救，物业可以同步实施互帮互救，街道和公安可以叠加公助公救，进而实现自防自救、互帮互救、公助公救的梯次处置模式，有效推动高层建筑消防安全的综合治理。

在日常管理中，这款APP可通过自动采集水泵房、喷淋末端、烟感相关数据，一旦发现存在异常状态或隐患，会自动推送给物业管理负责人，并由消防部门督促其进行整改。

智能车棚根除充电隐患

电瓶车（或电瓶）在楼道或家中充电的隐患，一直困扰着居民、物业各方。统计显示，本市电动车引发的火灾，90%是在充电时引起的。电动车在楼道充电一旦引发火灾，因为楼道被堵，大大增加了居民逃生的难度。只是，面对这一火灾隐患，老百姓却也有自己的困境：受制于防盗和充电不便的现实，电动自行车在楼道内充电也是“没有办法的办法”！

为根除这一隐患，杨浦消防支队借助社区智能化管理的东风，在控江街道社区部分小区安装了33个无人值守的电动车充电停车棚，引导居民将电瓶车停到车棚内充电。

“电瓶车充电时容易起火，一个重要的原因就是充电时没有安全保护装置。”杨浦区消防支队防火处监督指导科科长杨维雯说，这一次，新建停车棚都安装了电弧灭弧保护器，“一旦充电时发生短路，马上就会释放电弧灭弧”。

杨维雯说，除了电弧灭弧保护器，车棚还安装了烟感探测器和简易喷淋，一旦发生火灾，会自动监测并启动喷淋。

充电的安全性解决了，那如何防盗呢？“现在，车棚都安装了智能门锁，掏出手机用微信扫一扫，或者刷一下身份证，车棚的门就自动打开了。”杨维雯说，智能车棚24小时随时都可以充电、取车，比以往方便多了。

在加强智能车棚建设的同时，消防部门还发动居委、物业对楼道内乱停车、乱充电的居民进行劝阻，并对屡劝不听的居民进行处罚，以增强居民的消防安全意识。