小长假的思考题　①-人人错峰出行，“谷”也变成了“峰”-“错峰出行”已无法缓解长江隧桥之痛

晨报记者 郁文艳

每年节假日，G40沪陕高速往崇明、南通方向的拥堵几乎已是人人皆知。交警等部门每年都提醒司机错峰出行，比如建议假期前一天下午就出发。然而，人人“错峰出行”，“谷”也变成了“峰”。前天傍晚开始，前往高东收费口的多条道路就开始拥堵，一直堵到了凌晨两三点，执勤的浦东交警几乎一夜未睡。昨天清晨四五点，就有司机“错峰出行”，结果发觉情况也很不妙。

收费口半小时一动不动

每年节假期，交警、路政等部门就会发布“错峰出行”提醒，建议从市区前往崇明、南通的市民在放假前一天下午出发。大家都知道放假第一天的上午肯定会非常堵，然而前一天下午往往各单位还没放假，绝大部分人只能一下班就出发，或者提前一些下班。于是，人人“错峰出行”，“谷”就变成了“峰”。

周小姐4月4日一下班就从浦东的家中出发前往崇明堡镇的父母家，原本只需1个小时的车程，当天她走了3个小时，“绕城高速往高东收费口半小时都一动不动”。

早上5点已堵得一塌糊涂

石小姐选择4月5日一早5点从浦西的家中出发，“5点钟，我想总不会堵车了吧，没想到，已经堵得一塌糊涂，还看到一辆车自燃了！”最终，石小姐开了2个半小时到达崇明中部的家，平时的时间是1个半小时，不过，相比更晚出发的人她已经算是幸运。

浦东、崇明的交警也是全力进行疏导，处理事故，有些执勤浦东交警几乎一夜未眠。网友调侃，曾经过了山和海，却过不去长江。