小长假的思考题　②-短驳车设站还是远 换乘加排队需25分钟-“轨交+短驳”吸引大量扫墓客　运营方紧急增备车

晨报记者 钟晖

昨天正清明，大批市民出行祭扫，普通市民多选择“轨交+短驳”去往墓地。记者现场观察发现，地铁站附近的短驳公交站前，祭扫客出现大排长龙景象，其中洞泾站附近去往天马山墓区、天马塔园的免费大巴设站较远，加上排队时间，乘客要花费20多分钟才能乘上车。虽然短驳大巴数量很充裕，但仍因需求量较大而应接不暇。为此，巴士集团表示，将视情增调备用车辆，驰援客流最密集的几个接驳点，尽全力输送扫墓大军。

去坐短驳车要拐好几个弯

昨天7点10分，记者乘坐轨交9号线去往洞泾站，该站有免费短驳车开往天马山古墓和天马塔园两个墓区，向来是清明节期间的客流密集之处。车厢内，大都是拿着鲜花的扫墓客，当时已经站满了乘客。

“我家住安顺路，今天一大早出门，先乘坐3号线到宜山路站，再换乘9号线去洞泾站乘坐短驳车到天马山公墓，整个单程要耗费1个半时。”车厢内这位老大妈单独一人出行，她说老伴身体不好，今年只好自己单独出来给亲哥哥扫墓。

从9号线洞泾站出来，要乘坐短驳车，还需在地面拐几个弯，走了七八分钟后才到达排队之处，这里距离短驳车有300多米，祭扫客排成的长长队伍缓慢地向前移动。一位市民告知：“估计15分钟以后可以排到短驳车前。”记者体验了一下，排队17分钟才到达了短驳车车门处，加上从轨交站到排队处的步行时间，整个用时大约25分钟。

好在短驳大巴停泊着好几辆，且同时有两辆大巴在上客。大家鱼贯而入，车厢不能站立，可坐50多人，坐满即开，2分钟过后就能发车。松江交通委的一位马姓工作人员告诉记者，今天一共配置了74辆大巴载客，另外还准备了三辆机动车。预计当天要发车180辆次。

“其实上周已经有市民来扫墓了，他们有意识避开今天的大客流，不然的话人还要多。”他透露。

记者乘坐短驳大巴体验，一路上道路出现短时拥堵，花了20分钟才抵达天马山公墓。“今天道路状况还算不错，以往常遇到堵车，半小时才能到墓区。如道路情况正常，一般只需15分钟。”司机刘师傅说。昨天上午，市区前往墓园的车辆行驶缓慢，不少“热门”园区的停车场已早早饱和。松鹤墓园表示，当天8点，进入墓园的祭扫人数已经高达5万人次，园内1800多停车位已“客满”，一度采取了交通管制，车辆一律驶入上海赛车场的备用停车场。前往上海赛车场的相关道路也出现车辆缓行，拥堵长度约3公里。

相比自驾出行的乘客，乘坐轨交的市民相对笃定。为方便市民祭扫，松江、嘉定、浦东、闵行、青浦五区19家公墓延续“轨交+短驳”开行方案，涉及地铁2、5、8、9、11、16、17号线7条轨交线路17座车站。其中11号线上海赛车场站客流不断。“我们专门使用了清明节假日运行图，主线车辆间隔缩短到7分钟一班车。”轨交11号线值班站长王青表示。

“无人机”高空喊话疏导

记者还发现，浦东交警昨天亮出“新式武器”，倡导“科技保畅”。当时，通往浦东永安公墓的道路出现拥堵，扫墓人群不断涌入，而马路上的车行速度也极为缓慢，为了疏导交通，在落实常规警力疏导的同时，一架“无人机”升到空中，针对附近地区的交通情况，通过无人机上的高音喇叭，对拥堵路段进行空中广播，对车流人流进行疏导：“停车场车位已满，请道路两侧靠边停车。停车后乘短驳车进入墓区。”

记者从公交部门获悉，为使借助公共交通出行的市民更能得到方便，公交运营将适时加大墓区周边和崇明踏青等线路的运能投放力度。