真如打造“信用小镇”-居民可凭芝麻信用分快捷就医、住店、办证件

社区新招②

晨报记者 李晓明

只要信用分足够，就能在社区免押金骑共享单车、住酒店，还能享受快捷政务服务，“先办业务后补交材料”。日前，普陀区真如镇街道与蚂蚁金服芝麻信用联手打造的“上海市信用示范街道”项目启动，以信用记录为抓手，将诚信建设与居民、企业、政府的各项经济社会活动直接挂钩，探索社会综合治理新手段。

就医：可先看病后付款

随着共享经济的快速发展，信用作为共享经济发展的重要支点，早已渗透百姓生活的方方面面。去年12月，真如镇街道入选上海市首批八家信用街镇示范创建单位。

现阶段，“信用真如”着力打造“信用惠民、快捷办事、安心消费”三大板块，逐步建立“政府主导、企业协同、公众参与”的三方联动机制，将信用与社区综合治理全面结合，创建以“信用综合广泛应用”为特色的街镇生活环境，切实改善居民生活体验，全力将真如打造成“有信用、讲信用、重信用”的现代化新型小镇。

在以往需要交纳上百至数千元不等押金才能享受的服务，如今在真如，社区居民只需要凭借自己的信用分值，就能省去押金的麻烦。据介绍，目前十余种信用租赁服务已遍布真如，居民们无论走到哪里，都能快速找到附近的便民服务点，只需凭一定额度的芝麻分，即可享受共享雨伞、充电宝、单车、图书、酒店入住、租房等免押金租赁服务。如信用图书350分以上，OFO共享单车650分以上，即可享受免押金租赁服务。

信用还能用于理财和就医上，在真如上海银行曹安支行，银行结合用户芝麻信用分，为用户提供快捷办理、金融知识小课堂等服务；在真如利群医院，即使身边钱没带足，用户只需要650分以上芝麻信用分，便可享受“先看病后付款”，最高额度达1000元。

办证件：可先办理再补交材料

随着诚信体系的建立，居民在办事时也能享受便捷服务。

过去，居民办理证件需要备齐多种资料，多次往返事务中心，中间任一环节出现问题，都需从头再来。如今，“信用真如”积极引入诚信机制，优化政府服务。芝麻信用分达标的居民可以通过线上预约办理证件、证明等相关业务，工作人员将在线办理，居民能够省时间、快办事、少跑腿。此外，现场办理时，芝麻信用分达标的居民也可享受规定范围内的容缺服务，可以“先办理业务，后补交材料”。依托信用简化办事流程，在贴心服务居民的同时，“信用真如”也为政府提升管理服务水平提供路径。

消费：遇到欺诈可先行赔付

除了居民能享受信用带来的便利外，真如镇街道还与芝麻信用共同完善商户信用管理机制，号召商家自愿加入“安心消费”商家共建信用联盟。

在信用商家消费后，消费者即可免费获得“先行赔付险”。商家一旦违反相关承诺，经市场监管部门认定后，即可获得赔付。目前，包括小杨生煎、吉祥馄饨在内的40余家商户已签署了“安心消费承诺”。“安心消费”机制有助于营造良好的自律经营氛围，将削减成本的低层次竞争转化为提供优质服务的良性竞争，为商户和消费者搭建互信桥梁，使诚信经营企业获得更多消费者口碑。

未来，真如镇街道将进一步拓展“信用真如”辐射力和影响力，将更多的商家纳入“安心消费”，“信用惠民”将进一步向居民区延伸，“快捷办事”将不断拓展业务范围，打造更多的信用服务产品，多管齐下、多措并举，不断激发信用价值，让“有信用的人畅通无阻，无信用的人寸步难行”。