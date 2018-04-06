实验室开进社区让居民体验未来生活-4月在杨浦四平开出 可以吃机械臂做的点心，听无人演奏的音乐会

社区新招①

晨报记者 何雅君

2035年，我们的衣食住行会有什么不同？喝着原生态彩色米浆，吃完机械臂做出来的点心，赶赴一场看似无人演奏的音乐会，这种未来感十足的生活方式，不久后就有可能出现在杨浦区四平路1028弄的生活街上，不需要等到2035年。

眼下，这条开在工人新村里、貌不惊人的小街，正在酝酿新的变化。同济大学设计创意学院院长娄永琪介绍，今年4月，它将转型为NICE2035原型生活街，开出首批引领未来生活潮流的实验室，让居民看到未来生活方式的新可能。

将商业街变成时尚地标

前两天，记者走进阜新路上的鞍山五村大门，找到了四平路1028弄生活街。街上大部分店面拉着卷帘门，等待改造和新主人的入驻。街的一头，装着大片落地玻璃的39号已经基本装修完毕，简洁的浅黑色门框使它看起来带有时尚感。透过玻璃朝里看，屋顶装了许多工业风的白色碗型吊灯，大厅里放着一些展板，内容都与2035原型生活街的构想有关。还有一些板材和脚手架尚未搬离。大厅的一侧设有许多小房间，静悄悄掩着门。陪同而来的居委干部介绍，这条街最先开的实验室都会搬到这里。记者的驻足引来过路居民的关注，有好奇的小孩挣脱了家长的手，贴在玻璃上张望。居委干部笑眯眯地告诉孩子，“这里以后会有很多好吃的、好玩的、新奇的东西”。

过去，这条街曾是四平社区普普通通的小商业街。麻辣烫店支起冒泡的大锅，废品站前摞起成堆的废纸箱、旧罐头，走到棋牌室门口，牌声唰唰响。“热闹是热闹，但环境还是差了点，安全隐患也不少。”四平路街道办事处副主任沈英告诉记者，如何将四平路1028弄这样的低能级业态向更高的生活服务业态转化，是街道一直在考虑的问题。同济大学设计创意学院院长娄永琪想出了建NICE2035原型生活街的好点子。“我们将学院的创意设计和研发力量向街道溢出，把社区作为生活实验室，协同各方力量，通过对需求的创新性满足，支持年轻创业者通过创意和资本的结合，催生新技术、新模式、新业态和新经济。”

在旧商户相继搬离、街道对环境进行综合整治后，娄永琪带着朱哲琴、童启华等一群行业大咖来到这里，鼓励他们把创造未来的实验室开进社区，因为社区是离百姓需求最近的地方。“老百姓不仅是消费者，更是创新者。他们从日常生活中产生的需求和点子是创意和新经济的源头。”

各类实验室提供新鲜体验

声音实验室、乡野实验室、食物实验室、芳香实验室……即将进驻2035原型生活街的首批实验室名单让记者感到新鲜。它们到来之后，会给老百姓的生活带来什么样的变化？

不久前，声音实验室的负责人、歌手朱哲琴正和同济大学设计创意学院一起聚焦城市文化内容的创造。她用一场“琉音海上”展演，作为声音实验室的预演习作，呈现了声音在生活中的创造性运用。她请艺术家做了一个“玻璃麦田”，自己做了四个维度的声音片段：第一个维度是序列音乐； 第二个维度是同济学生从地铁、黄浦江、钟楼、社区采集来的语言、声音；第三个维度是玻璃自己发出的声音； 第四个维度是现场的乐手他来打击敲击发出的声音。四个维度的声音一齐呈现，表达不确定时空、现实感与历史记忆的重合。未来，声音实验室还将联合各种设计技术，把音乐和数据可视化，让声音不仅可以听，还可以看，可以摸，甚至可以互动玩游戏。

乡野实验室提出的“能量加油站”概念很吸引人。一般人选择食物会考虑营养成分，“能量加油站”则用大米和不同蔬果搭配，做出红橙黄绿紫色的米浆，装入能量包，告诉你在摄取营养的同时，也摄入了神秘感、行动力、积极性等等能量，具体成分因米浆的配方而异。据乡野实验室负责人雷炯介绍，他们的平台正在探索崇明乡村的生产、生活方式，会考虑开设相关的竹编、土布等乡土文化体验课程，地点就设在实验室内。

娄永琪告诉记者，这些颇具未来感的实验室还有很多可以期待的看点。比如，由甘其食品牌创始人童启华负责的食物实验室，正在考虑尝试使用机械臂制作绿色有机食物，顾客可以观看制作过程，购买食品。名为“香圃”的芳香实验室会开发和出售有关芳香植物的各种衍生品。负责乡野实验室的“设计丰收”创业团队正在酝酿与材料实验室、芳香实验室合作，碰撞出新的火花。

实验室散布社区各个角落

记者在四平路街道提供的《漫步四平》社区地图上看到，实验室的分布不止局限在2035原型生活街上，还散布在社区的各个角落。位于铁岭路、彰武路口的时尚实验室（又名NoCC-当代首饰与新文化中心）由同济大学上海国际设计创新学院教授孙捷领衔，会展示高校对珠宝饰品的研究成果，还可以邀请社区居民体验创造性的珠宝设计。FAB-LAB开放制造实验室就坐落在阜新路同济大学设计创意学院对面，相当于一个可以制造各种产品和工具的微型工厂。每到开放日，发明创造爱好者们会齐聚这里，为3D打印机、虚拟眼镜、智能车锁等各种设备和模型忙活。

在这样的变化中，四平社区正在努力成为引领未来时尚的社区。沈英表示，“今后，街道还会继续联系同济大学，组织社区居民到不同的实验室参加互动活动。”