央视网消息：缅怀先烈、崇敬英雄，是习近平总书记反复强调的一种“民族气质”，他说：对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。

天地英雄气，千秋尚凛然。习近平说：理想之光不灭，信念之光不灭。我们一定要铭记烈士们的遗愿，永志不忘他们为之流血牺牲的伟大理想。

清明之际，中央广播电视总台推出微视频《追思与铭记》，感受总书记所倡导的浩然正气。让我们用行动告慰先烈：定不负这新时代，为伟大的理想接续奋斗，不懈奋斗！

视频点击：http://news.cctv.com/2018/04/05/ARTIlfavv44rZ8TJC3rnRzqP180405.shtml

“休言女子非英物，夜夜龙泉壁上鸣”

清朝末期，秋瑾因谋划武装起义事泄被捕，从容就义，时年32岁。

“杀了夏明翰，还有后来人”

五四运动后，夏明翰长期组织参加湖南农民运动，1928年被捕杀害，时年28岁。

“白山黑水除敌寇，笑看旌旗红似花”

日寇入侵，山河破碎，中华儿女筑起血肉长城。1936年8月，时任东北抗日联军第三军二团政委的赵一曼英勇就义，时年31岁。

“不立功，不下战场！”

1950年，鸭绿江边燃战火。中国人民志愿军第45师135团通讯员黄继光在前线写下家书。在上甘岭战役中，他用血肉之躯扑向敌人的枪眼，壮烈牺牲，时年21岁。

“革命需要这样的‘傻子’，建设也需要这样的‘傻子’”

新中国蓬勃发展，雷锋参军入伍，无私奉献、甘当“傻子”。1962年，雷锋因公殉职，年仅22岁。

“不负党教诲，我志献高原”

春风吹遍神州，各民族守望相助。作为第一批援藏干部，孔繁森在茫茫雪原中遍留足迹。1994年孔繁森因公殉职，时年50岁。

“百姓谁不爱好官？把泪焦桐成雨”

和平建设年代，焦裕禄带领兰考人民抗内涝、战风沙、治盐碱。1964年焦裕禄病逝，时年42岁。

为纪念焦裕禄，1990年，时任中共福州市委书记的习近平作《念奴娇·追思焦裕禄》悼念英魂。

山河已无恙，魂安在九州。

不忘初心，方能笃定前行，我们追思英雄，缅怀先烈，向所有为共和国的建立、建设和改革事业作出奉献与牺牲的先烈们致敬，祖国不会忘记，历史不会忘记！

微视频由中央广播电视总台7位播音员、主持人，为英烈的诗信配音，以诗信为载体，传递公而忘私、为国为民的英雄情怀。