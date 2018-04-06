斗争进入第二个回合。

面对中国强硬反击，很不甘心的特朗普，刚刚宣称，将考虑对中国商品追加1000亿美元关税。

以至于一个段子这样说：

特朗普：30亿；中国：我跟。

特朗普：500亿；中国：我跟。

特朗普：再加1000亿；中国：我跟。

特朗普马仔：老大，咱只有1500亿，全押上了？

特朗普：全押上！！！（恼羞成怒ing）

很多人说特朗普疯了，但这非同寻常的举动，传递出的是三个信号：

信号一，中国的强硬反击，完全出乎特朗普的预料。

这两天的斗争，三个史无前例：中国态度史无前例这么强硬、中国反击史无前例这么快、美国上下史无前例这么急。

特朗普原本以为，500亿美元这么庞大的数额，这样规模的贸易战气势，肯定一下子能震慑住中国，中方会很快服软。但结果让他大失所望了，中国竟然表示要“奉陪到底”，而且10个小时内，就针锋相对公布了反制措施，同等规模、同等数额、同等力度。这是一次漂亮的组合拳。这么快速的反应、合力的斗争，背后是中国的成竹在胸。

信号二，为挽回面子，特朗普不得不继续加码。

这里面，可能还有一个心理斗争过程。4月4日，美国股市开盘暴跌，特朗普政府官员赶紧安抚，市场不必太过焦虑，关税可能永远不会出现。特朗普本人也发表推特说：我们没有与中国进行贸易战，战争在多年前就被那些愚蠢无能的代表美国的政客输掉了……我们不能让这样的情况延续！

要知道，特朗普之前曾吹牛：贸易战很简单，美国肯定能赢。但现在，尽管还是嘴硬，却也要微妙改口，说没有与中国进行贸易战了。可能随后，特朗普又回过神来，这样输了太不甘心，索性再抬高一下要价，开出1000亿美元的单子，继续勒索恐吓。

信号三，可能太过焦虑，特朗普又闹了一个国际大笑话。

要知道，特朗普的原话是：基于中国的不公正报复，我已经指示美国贸易代表，研究在301条款之下，能否对中国商品追加1000亿美元关税，如果可以，应该是哪些商品。

特朗普肯定说了错话。因为如果是追加1000亿美元关税，那等于对所有中国商品进口都要征税了，甚至所有中国商品都还不够。他的意思可能是，再对1000亿美元中国商品增加关税。这完全是两个概念。

按照特朗普的口误，世界第一经济大国和世界第二经济大国，这样进行贸易斗争，那全世界贸易体系都要崩溃了，世界经济必然陷入萧条。这完全不可能的做法，更暴露出特朗普对贸易常识的不了解，而且，真有点急了！

斗争刚刚到第二个回合，这是一场贸易较量不假，但更是一场心理战。

最后，还是那几个看法，而且愈加强烈：

第一，中国有底气。特朗普还在进行恐吓，但没有足够的底气，没有充分的研判，没有拍板的魄力，中国肯定经不起特朗普这样的恐吓。

第二，中国很团结。网络上都是同仇敌忾，对政府反击的支持，因为大家都清楚，中国完全是被迫迎战，让美国得逞，将后患无穷。

第三，美国很矛盾。很有意思的一点，4月4日美国股市，刚开始暴跌，最后竟以大涨收盘。美国市场也看明白了：特朗普就是虚张声势、漫天要价，但现在踢到了中国的铁板；那美国最终的结果，应该只有一个：主动妥协，草草收场。

但在妥协之前，再放出1000亿美元的大招，试图挽回点面子。但可能太焦虑，特朗普竟然又说错话了，闹了个国际大笑话。

斗争正在继续，好戏确实就在后头！

（原题为《特朗普又打出1000亿关税牌，向世界传递了三个清晰信号！》）