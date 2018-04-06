1000亿美元唬谁呢？中国不是吓大的！

特朗普急眼了！当地时间4月5日，这位美国总统表示，已指示贸易代表办公室考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。此言一出，美国市场最先受到惊吓，道琼斯和纳斯达克股指期货应声跳水。

如果说之前500亿美元加税清单，还打着所谓保护知识产权、减少贸易逆差等借口，此次1000亿美元的加税要求，则干脆“啥也不说了”，完全以威胁、恫吓中国为目的，想以更粗的贸易大棒，逼迫中国作出让步，争取美国利益最大化。

美国这一举动，进一步反映了其无视国际贸易规则的一贯做派。国际贸易本质上追求合作共赢，即使有分歧，也应通过平等对话、谈判协商解决。令人瞠目的是，美国作为曾经的国际贸易规则主要缔造者，如今却成了地地道道的“破坏者”。随意说个数字，动辄就要加征关税，这是哪家的贸易规则？完全就是一家独大、霸道无理的路数。

美国这一举动，进一步暴露了其通过贸易战遏制中国发展的险恶用心。我可以随便制裁你，但不许你反制我，不然就要给你教训，美国现在的“脾气”，已经不是贸易冲突那么简单了。正如一些美国学者指出的，中美看上去是在贸易领域有分歧，背后则是中国崛起伤了美国“自尊心”。在贸易战面前，中国任何的忍让、退缩，都只会让美方变本加厉、得寸进尺，最终损害中国长远发展的根本利益。

趁着还未真正交恶，拼命撂狠话、出大招，增加自己的谈判筹码，这是美国在国际问题上的惯用伎俩，但这一回，美国的如意算盘恐怕敲错了。中方早就有言在先，任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。

面对美国恫吓，中国压根儿不怵。中美之间，和则两利、斗则俱伤，现在既然美国主动寻衅挑起贸易战，中国一定奉陪到底，也一定会让美国付出沉重代价，让美方一些无视国际规则、挑动中美是非的人接受教训。

面对美国恫吓，中国绝对不躲。可以预见，不管是500亿美元清单，还是1000亿美元清单，抑或是将来更大的贸易制裁，中国承诺的同等力度、同等规模反制举措一定会如约而至，并继续依法将美方有关行径诉诸世贸组织争端解决机制。

面对美国恫吓，中国更不会退。从“站起来”的那天起，中国就再没有屈服于外部压力，美国今日之行径，只能使中国人民更加奋发图强。在改革开放40周年的历史关口，美国一而再、再而三地干扰破坏，必将促使中国加快改革开放步伐，以更充沛的干劲、更高质量的发展回击美国遏制举动。

“他们要打多久，我们就打多久，一直打到完全胜利。”美国来势汹汹、气焰嚣张，我们沉着应对、成竹在胸。今天的中国，比以往任何时候都更强大、更自信、更勇毅，谁要阻止中国的发展壮大，就是螳臂挡车、蚍蜉撼树，也终将付出惨痛代价！