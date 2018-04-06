传承英烈志 奋进新时代——各地举行公祭活动缅怀先烈

央视网消息（新闻联播）：清明时节慎终追远。全国各地举行形式多样的纪念活动，寄托对先烈和先祖的缅怀。

青山绿水存浩气，苍松翠柏慰英灵。在全国最大的红军烈士陵园——四川通江县川陕革命根据地红军烈士陵园，数千名干部群众举行公祭活动，缅怀先烈，表达哀思。

当年通江县有5万人参加红军，4万多人英勇捐躯，而大多数人没能留下姓名。在川陕革命根据地红军烈士陵园，就有17000多座无名烈士墓。

这里是广西桂林兴安县界首镇，当年中央红军抢渡湘江，在这里奋战五昼夜，创造了历史壮举，也付出了5万人阵亡的惨痛代价。江河呜咽，青山悲鸣。今天，当地近千名师生来到这里，祭奠先烈，重温长征精神。

每一个牺牲都是不朽，每一名英烈都被永远铭记。

从黄花岗到雨花台，从革命圣地井冈山到革命老区安徽金寨，从马本斋纪念园到辽沈战役纪念馆，从台儿庄大战遗址到临汾攻坚战发生地，从鄂东南红军烈士墓林到新四军苏浙军区纪念馆。今天，数十万干部群众以各种方式，瞻仰英雄墓，凭吊先烈魂。

今天，在中缅边境上的畹町小镇，数十位南洋华侨机工的后人与当地群众一起，追思当年爱国华侨回国抗日的英雄事迹。

崇尚英雄，学习英雄。和平年代同样需要英雄情怀。在江苏邳州王杰烈士陵园，今天，干部群众来到这里集体宣誓，缅怀英雄。

在河南兰考，人们拿着收获的蘑菇向已故的老书记焦裕禄汇报脱贫致富的成绩；在甘肃玉门，人们重温铁人王进喜的誓言，凝聚新时代的奋斗力量；在内蒙古呼和浩特，广大干警祭奠英勇牺牲的公安英烈。

这两天，在3000里川藏线上、在“沙家浜”故地、在大渡河畔，解放军和武警部队开展了不同形式的祭奠活动，重温英烈故事，追溯英雄足迹。