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事情正在起变化。看似很不经意的细节，往往透露出别有用意的风向。

中美贸易摩擦向纵深发展，但特朗普应该正骑虎难下，最新的这三个细节，仔细品读，其实意味深长。

细节一，1000亿美元玄机。

特朗普当时的原话是：基于中国的不公正报复，我已经指示美国贸易代表，研究在301条款之下，能否对中国商品追加1000亿美元关税，如果可以，应该是哪些商品。

字面理解，原先美国是对500亿中国商品征税，现在因为要加重筹码，拟再加征1000亿美元关税！

好像很强硬，但实际却成了一个国际笑话。

要知道，以2017年为例，中国对美出口总额也就4297亿美元，扣除原先的500亿美元，所有商品再加征25%关税，也达不到1000亿美元。

所以，答案只有一个，特朗普又说错了。果然，很快，白宫官员赶紧出来解释，特朗普口中的这1000亿美元，是指将被追加关税的中国商品价值，不是征税总额。

这么重大的问题，特朗普仿佛儿戏一样说了出来，而且，竟然，还说错了。这里面至少几百亿美元的差额啊！

说明了什么？

至少说明一点，特朗普对贸易常识很不了解，而且，真有点急了！

细节二，美国到底谁说了算？

按照道理，当然是总统特朗普说了算。

但你看，特朗普说了1000亿美元关税，白宫官员赶忙澄清，总统说错了，其实是1000亿美元商品。

那显然，特朗普说了也不算。

而且，美国贸易代表莱特希泽，还赶紧澄清：任何追加关税首先有60天公示期，“在各项流程完成之前，没有关税会生效。”也就是说，现在说1000亿美元，都还是纸上谈兵。

更有意思的是，此前一天，为了安抚市场，新上任白宫国家经济委员会主任库德洛还放话说：股市不该对中美贸易关系紧张反应过度，中美两国的关税提议只是第一步，关税可能永远不会出现。

才说关税可能永远不会出现，转身特朗普又说再增加1000亿美元。各说各的话，各吹各的调。估计，美国人都晕了：我们国家到底是谁说了算？星期一股市开盘，华尔街肯定更生气了：美国政府你是不是真在瞎搞？

细节三，中国反击速度更快，决心更大。

前两天的斗争，牛弹琴此前也说了，有三个史无前例：1、中国态度史无前例这么强硬；2、中国反击史无前例这么快；3、美国上下史无前例这么急。

本来外界预料，美国开列出打击500亿美元中国商品清单，中国再快，也得几天之后。哪知道，不到10个小时，中国就开列了报复清单，同样是500亿美元，同样是25%关税，同等规模、同等数额、同等力度，毫不犹豫，没商量余地。

最新这个回合，中国反击速度更快，决心更大。

几乎是特朗普话音刚落，中国商务部、外交部都明确表态：中方将奉陪到底，不惜付出任何代价，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，坚决捍卫国家和人民的利益。

强硬，超级强硬！特朗普你这样任性，中国人民不答应。如果真让你得逞，中国才真是后患无穷了。

下一步怎么办？

特朗普估计现在也有点骑虎难下。事实上，他昨天还一度澄清，说没有与中国进行贸易战。但可能随后，他又觉得这样输了太不甘心，索性再搏一把，开出1000亿美元的单子，继续勒索恐吓。

哪知道，他踢到了更硬的底板。中国真不是日本、墨西哥，中国人真不是吓大的。真是要奉陪到底，不惜代价的。

估计，白宫官员现在也正一身冷汗，您老人家玩两下也就得了，再这么玩下去，笑话越来越大，真没法收场了……美国的企业家、农场主据说已经排队朝华盛顿进发了。

（本文原题为《特朗普骑虎难下了！这三个细节意味深长……》）