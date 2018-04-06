新华网评：中国从来不缺“亮剑”精神

李 介

美国于美东时间4月3日发布了对华“301调查”项下征税产品建议清单，涉及中国约500亿美元出口。中方随即公布了对自美进口的大豆、飞机等500亿美元商品征税的对等措施。

美抛“清单”我“亮剑” ，中国完全不惧施压或恫吓。可以说，此次在应对美挑起贸易摩擦上，中国从容自信，打得颇有章法。

这样的从容自信源于中国日益强大的适应能力、抗打击能力和反制能力。作为一个拥有13亿多人口的巨大市场，世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，今日之中国，拥有广阔的战略纵深和腾挪空间，中国经济体量之大、潜力之巨、空间之广，更为我们从容应对国际风云变幻奠定了坚实的物质基础。因此，美国要打贸易战，中国手里有不少牌可以打，自然“一不会怕、二不会躲”。

这样的从容自信源于中国对美政策动向有预判、有预案。回顾美国挑起中美贸易摩擦事件，这份从容自信贯穿始终。从去年8月18日美国正式对中国发起“301调查”，到今年3月22日，特朗普签署备忘录将对中国商品大规模征收关税，再到4月3日，美国公布拟加征关税的中国商品清单，中国始终以理服人，并有理有利有节进行回击。用商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文的话说：“打，奉陪到底；谈，大门敞开。”

这样的从容自信源于国际国内舆论对中国的支持。美国此次大搞单边贸易保护主义遭到了各方反对。4日当天，中国机电产品进出口商会、中国国际商会、中国纺织工业联合会等商协会纷纷发表声明，强烈谴责美国征税的举动，并坚决支持中国政府采取的对等措施。国际舆论也批评美国“开了一个恶劣的先例”。就连美国国内的声音，都对这场贸易战强烈不满，不少美国消费者发愁美方对华产品征税行为会增加日常生活成本，美国农业州的农民们以打广告的形式抵制对华贸易战，美国多个产业表达了对美方对华经贸策略的质疑和担忧。

中国从来不缺“亮剑”精神。面对美国的挑衅，中国有信心、有实力、有底牌，在任何贸易战面前给予强有力的反击，让美国为自己不负责任的霸道行为付出代价。中国也有意愿、有诚心、有行动，与世界各国一道，积极维护多边贸易体制权威，共同建设开放型世界经济。