1000亿美元就能吓到中国？恐怕天真了

今天凌晨，美国股市一闭市，美国总统特朗普发推文说，鉴于中国的反应，考虑再加1000亿美元对华商品征税。

但亚太资本市场反应平淡。日韩股市小跌，港股则红盘高收，可见，没有把特朗普的话当回事。

为何这1000亿美元，还比不上先前的第一次宣布的500亿美元，对与中国相关的亚太市场冲击大呢。

显然，资本市场认为，1000亿美元是一个大话。真要去打的话，美国拿出来的难度，要指数级别地增加。特朗普的再加1000亿美元，以及他的逻辑，很像中国古语所说的：双手不沾泥，不知农事艰。

这也难怪，特朗普的主要商业经历是房地产，这估计是最本土化的产业了，无需考虑产业链条的完整与替代。而所有的替代都需要成本，这就是美国与中国打贸易战的最难之处。

目前，美国从中国进口的产品，主要是两类，第一类是成品，因为价廉物美，比如玩具，服装等。这类产品其实已经不是大头了，虽然理论上好替代一些，但真要实施起来却不容易。比如说，美国贸易商因为关税，就不从中国进口电动玩具了，改从泰国进口。

那么，这里立即就出现几个问题。泰国企业的效率能否跟上，劳动力水平行不行，设计水平行不行，物流港口水平能否满足，能不能跟上美国市场的反应速度。当这些都具备的时候，看不出来是成本，但是如果没有，要从头开始建设，就是很大的问题了。仅仅物流这块，要达到中国市场的物流水平，就需要好几年，即便再有钱，一年砸进去几十亿，也需要同样长的时间。生产线的建立要时间，人力培训与成长要时间，系统建立要时间，程序员写代码要时间，不是有钱就能解决的。

所以，对中国加收25%的关税，对美国进口商而言，仅仅是痛的开始。若中国不出口，美国进口商可能要多花50%甚至是一倍以上的价钱。

中国出口美国的第二类产品是半成品，比如机电类产品。这类产品如果美国要寻找替代的话，代价更大。因为这些半成品需要更成规模的劳动组织，更高水平的产业协同，更长的产业链条，找替代的难度比简单制成品更大。比如电机，美国的很多产品，IT电子、医疗、机械、甚至航天核能产品等，都需要不同类型的电机。

要造一台电机，需要的产业门类从基础金属冶炼、到精密机床、再到高素质的员工、高水平的设计，背后的软环境与硬资源，如今很多国家都不具备，要找到等价替代中国的地方，恐怕难上加难。 即便愿意出更高的成本，也不一定能找到。

要知道，这么多年来，在全球的中低端市场上，中国产品几乎通吃。很多国家想取而代之，但大部分很难。为什么？因为产业纵深与劳动力协同水平的到位，才是最根本的原因。它是一种综合竞争力，很难替代。所以，特朗普的这个1000亿大牌，看起来大，却很难打出来。

要是真打，美国经济所受的伤害就不止中美之间的相关产业了，而是美国制造业的整体。很多美国企业如果缺了中国的部件，会相当长时间没法开工。那样一来，美国的资本市场将受到更为严厉的冲击。

而中国，作为还击，必然会对美高端产品长期收重税。这虽然有短期的痛苦，但长期来看，反而有助于国内企业加大研发，培养国内市场。

中国的资本市场规模已经是全球第二，从政府到民间，重金投入研发的能力今非昔比。在中美长期贸易战的背景下，政府势必加大对科技与先进技术的投入。从这个角度而言，贸易战反而会促进中国经济更快升级。

所以说，虽然中国对美国出口更多，但并不意味着中国就会在贸易战中处于劣势。

特朗普又拿出1000亿来唬人，但打贸易战，并不是简单的数字比拼，也不是赌博梭哈，更不是德州扑克，而是贸易与经济背后的资源与禀赋，产业与制度，甚至是历史与文化。

以为这1000亿美元，就能吓到中国，恐怕是天真了。

文/思海 环球锐评评论员