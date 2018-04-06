中国新闻来源：央视网 2018年04月06日 20:07A-A+

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央视网消息（新闻联播）：清明时节，绵绵春雨唤醒了田野，催忙了农家，以供给侧结构性改革为主线，我国由南向北全面投入到春耕生产当中，一幅农业绿色发展的美丽画卷正在徐徐展开。

眼下，在素有“桂北粮仓”之称的广西桂林，农民们正忙着插秧，与往年不一样的是，今年，他们扩大了优质秧苗种植面积，并采用富硒技术对稻田进行了改良。

既要提升产品品质，也要调整种植结构。在云南农业大县陆良，这几天正是玉米播种的最佳时节。去年，由于对市场预估不足，乡亲们的收益并不理想。今年，他们重新规划，缩减玉米种植面积3000亩，在减下来的耕地上发展起蔬菜、林果等特色产业。

这段时间，冬小麦陆续进入返青起身期。在江苏淮安，通过土地流转集中经营，今年，这里的1000多亩麦田实现了全程机械化，提高效率的同时，大大拉动了当地农民的收入。

农业现代化离不开新技术，在我国小麦主产区之一的山东，今年，农民不再使用背负式喷雾器，而是从服务站扫码租用了共享遥控式履带喷药机，新技术的使用让农活轻松多了。

在我国东北大粮仓，春耕也已拉开序幕。今年，黑龙江水稻比上年减少种植75.1万亩，玉米、小麦、薯类、蔬菜相比去年种植意向均有所增加。

农民在播种，茶农在收获，清明前后，我国春茶采摘进入尾声，新的生产方式让茶农们有了新效益。在浙江桐庐，茶农们摒弃了木炭炒茶的旧模式。

今年，绿色生产也成为了渔民们的新追求。在湛江东海岛、诸暨山下湖镇，养殖户们投放下了春季第一批养殖种苗。今年，他们使用的仿生态养殖技术，减少了对水体污染。

“质量兴农”“绿色生产”，从江西安义、贵州麻江的水稻基地到甘肃张掖、河北藁城的小麦示范田，从山西临汾的瓜果基地到内蒙古鄂尔多斯的蔬菜大棚，在祖国大江南北的沃野上，农业供给侧结构性改革成为今年春耕的一大亮点。接下来的一两个月时间里，我国将完成80%多的春耕生产。