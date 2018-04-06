美国政商界人士反对特朗普表态

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央视网消息（新闻联播）：美国总统特朗普5日的表态引发美国政商界人士反对和指责，他们批评此举不负责任，损人害己。与此同时，欧洲、亚洲和拉美多国人士表示，美国的贸易保护主义做法危及全球化。

美国内布拉斯加州共和党联邦参议员本·萨斯发表声明说，特朗普新一轮针对中国的贸易威胁是“愚蠢至极”的，特朗普是在毁灭美国农业。

摩根大通国际董事长雅各布·弗伦克尔6日表示，当今世界，各国经济高度联通，中美如果发生贸易战将是对全球经济的最大威胁。他指出，1931年美国的贸易保护主义措施，同样是以拯救就业为由，但最终导致了大萧条的灾难性后果，美国应该避免重蹈覆辙。

美国全国零售商联合会总裁兼首席执行官马修·谢伊发表声明说，美国政府仍在让贸易摩擦升级，最终美国普通家庭的利益将受到损害。

美国挑起与中国的贸易摩擦引发世界关注，欧洲舆论认为美国目前奉行的贸易保护主义政策有害无益，对美国和其他国家的经济都会产生负面影响，危及全球化。

德国外贸协会主席霍尔格·宾曼表示，特朗普似乎把惩罚性关税当作用来对付所有人和事的“万能药”。美国单方面实行保护性关税是错误途径。

德国《世界报》日前以“阻止最坏情况发生”为题刊发评论说，美国总统特朗普正对整个全球化体系构成威胁。文章呼吁德国及欧洲各国政府“必须通过一切手段让美国总统明白，贸易战绝不会有赢家”。