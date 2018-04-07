朴槿惠一审获刑24年-以身体不适为由未出现在宣判现场

杨舒怡（新华社专特稿）

韩国首尔中央地方法院6日对前总统朴槿惠“亲信干政”案作出一审判决，判处她24年监禁和180亿韩元（约合1.06亿元人民币）罚款。

朴槿惠由此成为韩国历史上第三名因腐败被判刑的前总统。此前，韩国前总统全斗焕、卢泰愚曾于1996年分别被判刑，后来均获特赦。

首尔中央地方法院6日对朴槿惠作出一审判决，整个宣判过程持续将近2小时，全程电视直播。朴槿惠先前多次向法院提交信函，希望不要直播，或者仅直播一部分内容，但是法院方面援引公众利益等多重因素，拒绝了她的要求。

法院裁定，朴槿惠收受贿赂、滥用职权、胁迫企业、泄露公务机密等16项罪名成立，对她处以24年监禁，以及罚款180亿韩元。

法院在判决书中说，朴槿惠“滥用总统职权、严重扰乱公共秩序和国家治理”，对弹劾罢免事态负有主要责任。

韩联社报道，检察机关先前对朴槿惠提起18项指控，主张对她判处30年监禁和1185亿韩元（7亿元人民币）罚款。不过，法院最终认定16项指控罪名成立。

法院一审认定，朴槿惠与好友崔顺实共谋，强迫三星、乐天、SK集团等多家企业出资或承诺出资，贿金总额达到230亿韩元（1.4亿元人民币）。另外，朴槿惠还存在制定“文艺界黑名单”等滥用职权的行为。

今年2月，崔顺实由于滥用权力、收受贿赂、强迫企业捐款、干涉国家事务等罪名成立，被判处20年监禁和180亿韩元罚款。不过，她随即提起上诉。

朴槿惠6日没有出现在一审宣判现场，招致不少批评。按照韩国执政党共同民主党发言人的说法，“这是傲慢之举，很不妥当，无视公众”。

韩国《中央日报》报道，朴槿惠当天早些时候以身体不适为由留在首尔看守所。

朴槿惠现年66岁，2013年2月成为韩国历史上首位女总统，2017年3月遭弹劾下台，是韩国首位遭弹劾罢免的总统。2017年3月31日，朴槿惠被法院批捕，迄今一直关押在首尔看守所。

2017年4月17日，检方正式起诉朴槿惠，拘留期限6个月。同年10月13日，法院裁定将她的关押时间延长6个月，以便继续调查。朴槿惠及其律师团对此强烈不满，先是律师团集体辞职，后来虽然法院为她指派新的律师团，但是她一直拒绝出庭，以至于案件只能缺席审理。

《韩国先驱报》报道，朴槿惠是韩国历史上第三名因腐败被判刑的前总统，眼下尚不清楚她是否会上诉。韩国前总统全斗焕、卢泰愚卷入腐败案，1996年分别被判死刑和22年半监禁，1997年被时任总统金泳三特赦。