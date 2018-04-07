第三季上海“时尚周末”在上海展览中心开幕-最先锋的上海时尚，周末来感受一下

晨报记者 谢 竲

小长假的第二日终于迎来了好天气，不少市民趁着上海时装周的契机，好好体验了一把时尚潮流的新风尚。2018秋冬上海时装周位于新天地太平湖公园等三大主秀场的作品发布会虽然已告一段落，但其他主题活动仍在陆续开展中。昨天上午，为期三天的第三季上海“时尚周末”于上海展览中心正式开幕。

可在现场直接扫码下单

本次时尚周末活动以“寻找时光中‘她’精神”为核心创意，通过艺术展览、时尚设计、大牌秀场、女子精英论坛、“即看即买”互动内容等形式，将本季上海时装周“融·本源”的主题精彩演绎，掀起上海时装周最具先锋精神的周末高潮。

铺满黄色海洋球的“小黄鸭”展区，被细线悬于空中的九大行星打造的“宇宙空间”，错落有致、被“晾”在半空中的服装秀、大到可以当做沙发的“气垫BB霜”……“时尚周末”中融合了嬉皮摇滚、时尚高街、法式浪漫、未来主义等流行元素打造的各个主题“部落”俘获了不少年轻人的心。

虽然气温骤降，曹小姐和朋友还是换上了轻薄的短裙和外套，从墨镜到靴子进行了“全副武装”，一进场馆后就不断寻觅合适的“机位”互相给彼此拍照，“假期里其实也没什么地方特别好玩的，倒是刚好碰上时装周，有这么一个开放式的活动，当然要和朋友来多拍些照发发朋友圈啦”。

此外，作为上海时装周重磅打造的一场综合性“浸入式时尚嘉年华”，更能通过即看即买的形式把心爱的单品带回家。记者了解到，本次“时尚周末”邀请了国内多家知名设计品牌一起入驻，观众在现场所有能看到的服装或饰品搭配，全都可以在现场直接扫码下单，实现了“所见即所得，所见即所买”新模式。

“见证”胡蝶的绝代风华

扎堆的少男少女中，也不乏中老年人的身影，他们的目标则集中在一场影展上。本季“时尚周末”特别邀请了摄影大师刘香成，联合上海摄影艺术中心及温哥华美术馆倾力打造了《蝶梦百年——影后胡蝶私人珍藏照片特别展》，从诸多被收藏和保存的影像资料中遴选近百张有关这位传奇女性的珍贵照片，涵盖了其数十年演员生涯的美丽瞬间以及她私人生活和旅行中的精彩画面。有特地赶来的观众戴着老花镜，对着文字说明一一欣赏，“老照片现在都不多见了，虽然没怎么看过胡蝶的作品，但听过父辈讲她的故事，在当时，她也是真正的时尚引领者吧”。

上海市商务委主任尚玉英在接受记者采访时表示，上海时装周是打响上海购物品牌最重要的一张名片，市商务委把打造全球第五大时装周作为《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划》的重要工作内容。

下一步，上海将继续在产业政策、宣传推广、商业环境、投资融资、人才培养等方面加大扶持力度，逐步将上海培育成为引领国际消费潮流的风向标、人人向往的“购物天堂”和具有全球影响力的新品首发地。