顾村公园有点冷,迪士尼很火爆

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●受天气影响，今年顾村公园并未出现此前预计的超大客流。

●园方提醒：今年樱花季即将谢幕，这两天已是今年赏樱的最后机会，市民要抓紧了。

记者 郁文艳

晨报讯 清明小长假第二天，天气放晴，但顾村公园并未出现此前预计的超大客流。截至闭园，公园昨天的游客量为8.4万人次。园方表示，虽然经历了清明节当天一天的风雨，但是晚樱依然在盛开。还没有去看过的市民，要抓紧了，“这两天已经是今年欣赏樱花的最后机会”。

往年清明假期，只要不下雨，顾村公园通常就会出现樱花节的超大客流，过去几年单日十几万的最高客流也往往出现在清明假期。今年清明假期首日，受到天气影响，公园入园人数仅为33916人次。昨天，天气放晴，入园人数上升，达到8.4万人次，不少市民在午后入园，周边沪太路、镜泊湖路等出现了拥堵。

园方介绍，虽然经历了风雨，但对晚樱影响不是很大，目前公园内盛开的晚樱品种有兰兰、普贤象、关山、市原虎之尾等，花期将持续到4月9日，最佳赏樱区在樱花大道、郊野森林园赏樱区和儿童森林嘉年华赏樱区。

除了晚樱，公园内盛开的花卉还包括桃花、紫荆、紫藤等。

昨天，沪上其他大型公园的游客量也较前天增加，包括世纪公园、上海动物园、上海植物园、辰山植物园等，游客基本都在一两万人次，滨江森林公园、古猗园等游客少一些，可以说，游园舒适度较好，希望利用假期出门赏花踏青的市民不妨去这些公园逛逛。

热

●上海国际旅游度假区核心区形成一东一西两大游园热点。

●西侧迪士尼乐园优惠措施吸引大批客流，东侧映山红花卉节也受到游客喜爱。

记者 倪 冬 郁文艳 通讯员 蒲公轩

晨报讯 昨天是清明小长假第二天，上海国际旅游度假区迎来一波大客流：位于度假区西侧的迪士尼乐园门票售罄，现场售票亭停止销售当天所有门票类产品。而位于东侧生态园内的中国红·映山红花卉节也颇受游客青睐。两处形成了度假区核心区内一东一西两大游园热点。

昨日上午开园不久，迪士尼乐园就通过微博等渠道发布消息说，当天乐园门票及其他门票类产品售罄，现场不售当日门票。到了中午，乐园内游客量已达到6.2万多人次。

迪士尼乐园的大客流一方面是由于假期的关系，另一方面与其近期推出的力度较大的优惠活动——加1元可二次入园也不无关系。所谓加1元可再次入园，即“双次票”，游客即日起至4月25日购买门票入园，只要加1元，就可以在5月1日至6月5日期间的任何一天，再次入园。

昨天，度假区警方综合门票预售等信息，提早判断乐园将迎来一波大客流，民警均提前上岗。在应对大客流时，“蛇形铁马”起到了至关重要的作用。通过设置蛇形围栏（俗称“铁马”）把停车场过来的客流队伍拉长，引导至往地铁站方向绕行，最终使两支原本相向而行的队伍变成同一方向入园，避免了人流对冲。

据介绍，清明小长假期间，迪士尼游客停车场每天6:30对游客开放，需要特别提醒的是，映山红花卉节距地铁11号线出口仅200米，建议市民乘坐地铁前往；驾车前往的游客可就近将车辆停至P3或P4停车场。