11岁离家出走男孩遇见了“小迪警官”-身无分文从南京来到上海迪士尼乐园，在耐心劝说下终愿意联系家人

晨报记者 倪 冬

因与父母闹矛盾，11岁男孩赌气离家出走，独自从南京乘坐高铁到上海。身无分文的他，度过了令人“又心疼又后怕”的24小时。

与此同时，男孩的父母几乎一夜未眠，几乎发动了所有亲戚帮忙寻找儿子，并向当地警方报了案。

好在当这名男孩孤身一人来到上海迪士尼乐园，打算入园游玩时，被乐园工作人员发现并报警，最终由上海市公安局浦东分局国际旅游度假区公安处的民警帮忙联系上了其家人。

离家时没带手机没带钱

庄琳是上海市公安局浦东分局国际旅游度假区公安处乐园组警长，“小迪警官”的一员。

4月5日，清明小长假第一天，上海国际旅游度假区又迎来了一波高客流。中午11时10分许，她接到指挥中心指令，称迪士尼乐园门口有一名11岁的小男孩，可能与家长走散了。

庄琳赶到现场后，找到了这名孤身一人的小男孩，他上身穿一件醒目的绿色绒外套，下身穿一条蓝裤子，脚穿一双灰色运动鞋：“他一开始有些排斥，只是一直吵着要进乐园玩。”

“你爸妈呢？”庄琳问。

“我一个人过来的。”小男孩答。

“你家住哪儿？”庄琳问。

“住南京。”庄琳一听，心理咯噔了一下。

“你这个年纪，要进去玩得爸妈陪着才行。”庄琳说。

“我跟爸妈，已经没有关系了！”小男孩答。

庄琳意识到，事情不像想象得那么简单，就跟小男孩说，“现在已经中午了，要不你先跟阿姨去吃饭吧”。

到了度假区公安处的食堂，庄琳打了两份饭，跟小男孩一起坐在桌子前，边吃边聊，小男孩像挤牙膏一样，拼拼凑凑地讲出了他负气离家出走的事。

据小男孩介绍，他是4日下午在南京跟父母吵架后，负气离家出走的，身上不仅没带手机，连钱也没带。

4日晚9点多，他在南京乘上了高铁，“本来想去北京的，后来临时决定来上海”。

到了虹桥火车站后，他乘上了一辆公交车，打算去外滩，“因为以前跟父母来过一次外滩”。

小男孩说，他在公交车上睡着了，下车后已经是5日凌晨三四点钟了，当时又冷又饿，就在一个地下通道睡了会，一直睡到天亮。

5日早晨，他在外滩玩了一会儿，“他自称，靠给游客指路赚车票钱，指一次路要一元钱，‘好多人都是问怎么去外白渡桥的’”。

后来，他辗转乘地铁到了迪士尼。

庄琳也是一名妈妈，有一个3岁半的女儿。这几天，因为咳嗽，女儿一直在吊水。听到小男孩的经历后，她又是心疼又是后怕，一直在脑补小男孩说的各种“流浪”画面。

“你为什么不联系父母呢，他们肯定着急坏了！”庄琳尝试着向男孩打听父母亲的联系方式，但男孩很倔，不愿意说。

庄琳决定换个方式，询问男孩的姓名和出生日期。根据男孩提供的信息，她让同事通过人口信息系统，尝试尽快联系男孩的家人。

同时，她依然没有放弃做男孩的思想工作。得知男孩是第一次离家出走后，庄琳建议男孩，至少应该给家人打个电话，报个平安。

最终，男孩同意打电话给母亲，但坚决不同意庄琳联系他父亲。

“会特别留意落单小孩”

当庄琳联系到男孩的母亲叶女士时，她正在南京的火车站焦急地寻找儿子。叶女士说，4日晚上，他们几乎发动了所有亲戚帮忙寻找儿子，并向当地警方报了案，“唯独不敢告诉家里老人”。接到庄琳的电话后，叶女士马上买了车票，赶来上海。5日下午3时左右，叶女士赶到了度假区公安处，接到了“离家出走已近24小时”的儿子。

庄琳至今记得叶女士见到儿子的那一幕，眼神里又是生气又是心疼。“她对儿子说，我平时那么爱你，你怎么就不怕我担心呢？”

“我们平时在乐园里巡逻，一直强调对落单的小孩子要特别注意，这方面比较敏感，所以发现得比较及时。”庄琳说，作为家长,与孩子的沟通太重要了。