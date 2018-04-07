LPG燃气助动车明起停止加气

本市目前约6万辆车仍在使用 已到报废期限，漏气频发影响公共安全

将増设临时报废回收点，做到回收进社区、进街道，有的还可上门回收

晨报记者 钟 晖

沪上LPG燃气助动车早已到报废期限，而近年来，沪上液化石油气加气站内多次发生LPG燃气助动车漏气事故，严重影响社会公共安全。明天起，沪上所有液化石油气加气站将停止LPG燃气助动车的加气业务。液化石油气加气站发生违规供气行为的，市住房城乡建设管理委将依法进行查处。

上世纪末，为解决本市燃油助动车尾气排放严重污染环境问题，有关部门研制推出LPG燃气助动车，为“过渡阶段的替代车型”。当时明确由公安车管部门按照非机动车进行登记管理。据统计，2001年开始投放燃气助动车，至2006年2月10日停止办理注册登记，注册登记数约为27万辆。根据日均加气量进行保守估算，目前约6万辆车还在使用。

“上海所有的LPG燃气助动车钢瓶均已超出检验有效期，目前这些车辆都处于失检失修状态，加气站每星期都要发生两到三起加气过程中的燃气泄漏事故，严重影响到公共安全。根据上海燃气管理条例第44条第二款的相关规定发布广告通告，从4月8日零时起，停止LPG燃气助动车的加气业务，以确保社会公共安全。”上海市燃气管理处处长干斌表示。

燃气助动车频频闯祸

据市住建委燃气管理部门和市质量技术监督局披露，本市燃气助动车处于待报废状态多年，车辆失检失修，充气泄漏现象频发，频频闯祸。据不完全统计,燃气助动车泄漏类似事件每周会发生2到3起，安全隐患巨大。LPG液化石油气爆炸极限浓度低于天然气，且密度大于空气，如果出现泄漏，会聚而不散，不能自行挥发流散，遇通风不畅环境，如社区非机动车车棚内，碰到明火，后果不堪设想。而一旦在加气站发生爆燃,其后果更是难以想象。

公安交警部门统计，本市涉及燃气助动车一般程序事故，2017年共10起，6人死亡10人受伤。燃气助动车驾驶人死亡3人，受伤7人，燃气助动车乘客死亡2人，造成对方死亡1人，受伤3人。人员轻伤以下的简易程序事故约3500余起，受伤1500多人。由此可见，燃气助动车行驶超速、超载等行为，给城市交通安全、人民生命财产安全带来了极大危害。

去年7月7日，国家安委会巡视组在接到群众举报后，当天对上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司中山北一路加气站进行突击检查。检查过程中，一辆燃气助动车在加气后，车辆发生气体泄漏，站内人员立即将车辆转移至安全区域。经查，该辆助动车的气瓶已超检验有效期。之后，虹口区市场监督管理局对上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司立案调查，并进行处罚。

无独有偶。去年9月18日，上海阳光九环能源发展有限公司西藏北路加气站员工，在为燃气助动车加注LPG过程中，助动车内置钢瓶软管突然爆脱（该钢瓶超期未检），造成该助动车气瓶内的LPG 泄漏。加气站立即启动应急措施，关闭该站，公安、消防赶到现场开展紧急处置。虽未造成人员伤亡，但也造成了该站停止了供油、供气正常运行服务，现场附近道路暂时关闭。

专家指出，燃气助动车的隐患一般是进气管破损泄漏等，泄漏时间若不是很长，可以及时处理。但此类情况每周会发生2次左右，因在加气禁火区域发生，易引起其它事故，这种情况来得较突然，威胁性更大。

为安全起见，管理部门希望广大燃气助动车车主积极配合报废回收政策，虽然目前本市未发生过一起燃气助动车爆燃伤亡事件，但千万不要等到真的发生血的教训，再后悔莫及为时已晚。

市交通委道路运输处主任科员吴学程告诉记者：“上海的LPG 助动车的集中报废回收工作从2014年开始，已经回收到18500多辆。市住建委不久前公布了4月8日将停止LPG助动车加气的通告后，车主响应还是蛮多的，据不完全统计，从4月1日到4月4日，已经回收到360多辆。”

増临时回收点方便车主

据介绍，沪上停止为LPG燃气助动车加气的同时，将增设回收点。即在原5处集中报废回收点基础上，杨浦、虹口、宝山、浦东新区等车辆较多、有加气站点的区，将増设燃气助动车临时报废回收点，做到回收进社区、进街道，且部分区将直接上门进行回收，以便利车主报废车辆。相关临时回收点信息等也将陆续发布，车主可关注街道社区，包括加气站张贴的公告。

昨天上午，记者在沪太路857号加气站看到，站内醒目位置都张贴着《关于尽快办理燃气助动车报废的公告》、《燃气助动车集中回收点一览表》等，不少来加气的车主都在驻足观看。

接着，记者又来到寿阳路174号的LPG助动车临时回收点，只见靠近马路的墙上贴有告示《燃气助动车报废回收事项告知书》。工作人员王宏伟告诉记者：“自从本月新增这处回收点以来，已经回收到7辆LPG助动车。很多车主打电话来咨询，有的问有没有补贴，有的问是否有上门服务，有的表示清明节要出门，节后会来办理助动车回收手续。”

记者注意到，车主办理报废车辆时需要带好居民身份证、燃气助动车行车执照以及完整车辆；如果是委托人则要带好委托人的身份证；工作人员查验后，车主可以得到200元的补贴； 证件缺失的做出相应承诺，回收点也认可给予回收。

静安区建管委副主任张拓说：“我们区里目前设置两个集中回收点，后续我们还会跟进服务；有些LPG助动车已经无法开动，我们会考虑进行上门回收；此外还有就近设置集中回收点等便民措施。很多车过期时间太长，存在很大安全隐患。眼下，不少车主也在配合政策的落实，表示愿意主动报废车辆。”

城市公共交通不断完善

“我的燃气助动车很少使用了，现在地铁那么发达，我出门就是宜山路站，能乘坐地铁3、4、9号线。”昨天，在徐虹小区，一名老伯对记者说。

沪上轨道交通网络一直在持续完善。到今年3月底，上海轨道交通全网络运营线路17条，总长673公里（含磁浮），车站数395座，换乘车站53座。据统计，中心城内轨道交通站点600米半径覆盖率由2011年的28.8%提高至目前37.6%，其中内环内轨道站点600米半径覆盖率从2013年底的70%增加至75.6%。

同时，沪上地面公交网络结构逐年优化。全市公共汽（电）车年均新增线路60余条、调整140余条，截至去年年底，线网规模达到1496条，较2011年提升15.4%，中心城建成区地面公交可通达区域实现500米半径全覆盖。其中，“最后一公里”线路达到204条，已逐步成网。同时，中运量交通大力发展，延安路中运量公交71路2017年初开通运营。

对于短途出行需求，随着本市共享单车管理和服务的不断规范，目前共享单车信息服务平台拥有110余万辆，截至2017年12月底，本市共享单车注册用户数已达3500余万人次。此外，单车企业的服务也在不断完善，努力使共享单车成为市民短途交通的可靠工具。