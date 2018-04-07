抓紧时间，去顾村公园看樱花“最后的烂漫”-晴好天气将持续一段时间，明起回暖

记者 谢 竲

晨报讯 告别了小长假首日的阴雨，申城昨天终于迎来了阳光，不少市民外出踏青，不过顾村公园并没有出现此前预计的超大客流。园方表示，还没有去看过樱花的市民要抓紧了，这两天是今年欣赏樱花的最后机会。好在晴好天气将持续一段时间，预计今、明两天最低气温维持在10℃以下，下周初起逐步回暖，周二最高气温有望回升至26℃。

上海市环境监测中心的监测数据显示，受北方浮尘影响，昨日午后申城首要空气污染物PM10的小时浓度高达437微克/立方米，实时空气质量指数飙升到322，达到了重度污染。

不过，此次通过气流向南输送的北方沙尘强度不大，且近期申城风力较大，随着浮尘的快速过境，预计自今天起，上海的空气质量将重新回到“良”。

昨天早晨，全市最低气温普遍在6-8℃之间，中心城区徐家站7.7℃，这也是申城自3月23日以来气温最低的一天。而昨天全市最高气温普遍在16℃上下。

清明小长假最后一天本市将继续保持晴好天气，预计最低气温在7℃左右，最高气温在13℃上下。此外，申城今日风力仍然较大，北到西北风4-5级阵风6级，下午起有所减小。

本周日，申城有望明显回暖，预计最高气温可升至19℃附近。到了下周初，本市气温进一步回升，最低气温将回到10℃以上，下周二最高气温将升至26℃。