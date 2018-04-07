曲解“中国制造2025” 美是无知还是刻意？

——访国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文

近期，美国贸易代表办公室发表了针对中国的301调查报告，并公布了建议加征关税的中国进口产品清单，引发中美贸易局势进入紧张阶段。如何客观地分析看待这份报告以及报告背后反映出来的问题，积极妥善加以应对，4月5日，本报记者采访了国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文。

“美方此次发起的301调查，名义上是保护美国企业在涉及技术转让、市场准入、投资等方面遭受不平等待遇的保护措施，实质是两国经济力量对比和竞争形势发生变化后，美国对中国高技术产业和先进制造业实施战略遏制和打压。”赵昌文指出，美方301调查报告直指2015年我国发布的“中国制造2025”，揭示了美方关注的焦点所在。“中国制造2025”中规划的十大重点领域基本上属于高技术产业和先进制造业领域，美方担心，未来中国在这些领域形成成熟的技术能力和先进制造能力，将与美国具有比较优势的高技术领域形成直接竞争，并威胁美国的领先优势。

赵昌文认为，从301报告调查和得出结论的过程看，体现出较强的主观性和倾向性，是一种美国式、西方式的解读甚至误读。调查基本上是以对部分美国企业的问卷调查和主观评估，以及搜集中国政府和一些研究机构发布的规划和研究观点为主，缺乏大量的事实和数据作为现实依据。比如，用了很多“据报道”的字样，应该说既不准确，也不严谨。引用很多学术文章和公开报告，有些报告都是基于一定假设的基础研究成果，不能作为客观有力的调查证据。报告中提到的一些政策，有的我们早已做出了调整，不能再作为评价的依据。

“从报告的内容上看，提出的很多问题并不属于违反多边或双边贸易协定或相关国家法律法规的行为。”赵昌文举例说，美国301调查报告将规划与产业政策混淆，把“中国制造2025”、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》、《国家创新驱动发展战略纲要》等引导性、倡导性的战略规划解读为国家重大产业政策，没有准确区分两者定位和执行效力的差别。

赵昌文说，“中国制造2025”是一个坚持市场主导、开放包容的战略规划。在规划研究制定之初，就确立了坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用的指导思想；坚持创新、智能、绿色、可持续的发展观；坚持开放合作、互利共赢的建设思想。中国政府一直强调“中国制造2025”是一个开放的体系，具有普遍的适用性。中国国家领导人在多个场合，多次强调“中国制造2025”对中外企业一视同仁，欢迎国外企业参与中国制造业建设发展。目前在“中国制造2025”的智能制造、绿色制造等工程建设中，就有来自美国、德国、英国等许多国家和地区的企业共同参与合作。

“美国301调查报告对‘中国制造2025’的定位、指导原则存在认识上的偏差和曲解。”赵昌文指出，特别是认为“中国制造2025”完全是由中国政府主导，通过对国外企业实施以强制性技术转让为条件的市场准入，从而获得甚至窃取核心技术，对外国企业给予不公平对待的看法是美国式逻辑的解读，是对事实的扭曲。

赵昌文认为，我们要保持战略定力，按照预先设定的目标和节奏，加快推进实施“中国制造2025”，推动制造业高质量发展。在先进制造业重点领域，在符合国际规则和惯例的情况下，要加大支持力度：一是对产业技术基础薄弱的环节、面向未来前沿领域的关键核心技术研发环节给予持续支持，研发补贴符合WTO规则，也是各国通行的做法；二是多用普惠性的税收政策，针对所有中外企业的普惠性研发税收优惠政策，还有可挖掘的空间；三是对公共研发平台、实验室、中试环节、工业互联网等公共基础设施进一步加大支持力度；四是整合社会各方面教育培训资源，加大面向先进制造发展要求的人才培养和培训，促进人力资本提升，建设高质量的制造业人才队伍。

来源:人民日报 作者:王 政