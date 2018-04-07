社评：即使中美贸易归零，中国也不会后退

特朗普总统发出再增加对1000亿美元中国进口商品加征关税的最新恫吓，遭到中国商务部和外交部速度更快、透出的决心也更强大的还击。中国两部门表示要对美国政府“听其言观其行”，这是对对方发飙、说狠话的一种战略藐视。同时两部门不仅表示将“奉陪到底”，而且首次使用了“不惜付出任何代价”的说法，这是极其不寻常的。

说实话，中国人现在就是很瞧不起华盛顿明明并无资本主动挑起对华贸易战、却又要强撑着高举关税大棒的样子。我们很确定一点，那就是，我们有充分能力让美方在对华贸易战中承受与中国相同的损失，它给我们造成的全部困扰和伤害都要以它自己的巨大经济和政治代价如数还上，一点都不能少。

白宫新宣布考虑制定的1000亿美元关税计划必将会形成对中国出口美国商品的“无差别打击”，那么中方对美方向中国的出口也一定会实施“地毯式轰炸”。中国可以实施报复的领域极其宽广，除了美国对华货物出口，它的服务出口、其盈利高的对华投资都是备选轰炸目标。

打“世界大战级”的中美贸易战，一是打实力，二是打意志。中美贸易实力大体相当，但是未来在中国这边。贸易战虽将给中国经济带来痛苦，但是它也将倒逼中国经济加快转型，催生一个“新的中国”。而美国输掉的将是未来，很多美国在世界上排名靠前的大公司将因失去中国市场而滑出第一阵营，美国的现代农业将受重创。

贸易战全面打响后，中国决不会中途退缩、全社会紧紧团结在党和政府周围并肩战斗、共度时艰的强大意志是美方完全不可比的。根本原因是，贸易战是美方挑衅发起的，中国是正义的一方，我们在捍卫多边贸易体系的规则，还有以那些规则为基础的我们自己的权利。

所有中国人都清楚，我们的唯一选择就是尽全力把美方打痛，使它记取深刻的教训。我们的软弱只会助长华盛顿的肆无忌惮，从而让我们自己蒙受更多损失。

值得注意的是，财政部副部长朱光耀、商务部副部长王受文4月4日下午举行记者会，针对美国对中国产品加征关税的无理做法，宣布了对500亿美元美国商品加征关税的对等报复措施。那段视频短短2天时间在互联网上获得了200多万个点赞。这种情形是前所未有的，这就是中国的民意。

坚决回击美方的任何贸易打压，我们将为此不惜任何代价，这可不是中国政府随便说一说。因为这不仅仅是中国政府的决定，同时也是中国全社会的共同选择。这些年不断受美方威胁，中国社会的“气”比美方大多了。另外中国人对“不惹事，但决不能怕事”的经验总结有几千年的积淀。这一次中国人的意志将是这样的：如果特朗普政府愿意，它可以引导中美贸易战朝着把两国贸易和相互投资归零的方向打，中方一定会接受它的所有挑战，跟上它的所有步子，直到把太平洋打成国际贸易的一道天堑。

据我们了解，中方有关部门对一旦贸易战全面爆发中方该怎么打已经成竹在胸。他们制定了成熟、详细的应对方案，很多举措已经非常具体。中国政府的相关团队对我方有能力坚决击退华盛顿的进攻，捍卫中国的利益，捍卫多边体系充满了信心。

绝大多数美国人的生活都与中美贸易存在某种关系，随着中美贸易战的升级，我们就是要让这场史无前例的“史诗级的贸易战”覆盖所有美国人，让他们在支持特朗普的鲁莽行动和向他讨要说法之间做出选择。