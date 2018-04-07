1000亿没唬住中国，没想到美国股市先撑不住了…

由美国制造的中美贸易摩擦，账单正变得越来越大。

征税商品规模从30亿美元到500亿美元再到1000亿美元，虽然后面两个征税商品额度还没有实施，但市场已经在付出代价……

美股再现大幅下跌

市值一度蒸发万亿美元

从三月下旬到现在，美国股市和期货市场起起伏伏，一大变量就是中美贸易摩擦。

当地时间3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，宣布将对从中国进口的商品大规模征收关税，涉税的中国商品规模可达500亿美元。此后两天内，美国道琼斯指数大跌3.64%及1.77%。仅两个交易日，美股总市值缩水1.80万亿美元。

之后，由于美国总统特朗普突然宣布已指示美国贸易代表考虑在“301条款”下对1000亿美元的中国商品加征关税是否合适使中美贸易摩擦再度升级，6日，纽约股市三大股指再次全部收跌，道琼斯工业指数当天更一度下挫接近800点。

有分析指出，中美贸易摩擦再度升温刺激投资者焦虑情绪，导致股市出现抛售现象。此外，美国3月新增就业岗位数远低于预期，也让股市“雪上加霜”。

本次下跌最惨重的依然是制造业巨头，波音下跌3.1%，从事建筑、采矿设备生产的卡特彼勒下跌3.5%，农业机械制造商约翰迪尔跌幅达3.9%。金融股同样跌幅明显，高盛集团股票下跌2.3%，摩根大通下跌2.5%。

资料图：美国纽约证券交易所内，一名交易员正在工作。

6日，多名美国官员发声试图安抚股市情绪，但仍无法缓解股市下跌不止的状况。

美国有线电视新闻网(CNN)指出，即便特朗普的关税威胁只是用来讨价还价的筹码，但如果谈判结果不尽人意，仍会给市场带来难以挽回的影响。

中国手中仍有反制硬牌！

6日，全球化智库(CCG)高级研究员、中国世贸组织研究会常务理事何伟文在接受环球时报记者采访时表示，特朗普政府已在破坏WTO规则的路上越走越远，是出于其国内中期选举的政治需要。

同时也表明，特朗普的大棒举得越高，他需要对方作出的让步就越大。但作为世界第二大经济体，中国有对等的措施，也会起到对等的反制效果。

中国的底牌尚没有全部亮出！

资料图。郭强 摄

何伟文说，“中国是美国石油和液化天然气的最大区域买家，之前我曾经提过，可以考虑对美国的石化产品加征关税，这都是可以考虑的选项，但这并不说明，这是中国可制裁美国贸易的全部。据统计，美国企业在中国分支机构的销售额已经达到了3000亿美元，这些都是中方可以考虑的反制载体。”

来自中国的强势回应：

中国不是吓大的！

针对5日美国总统特朗普要求美国贸易代表办公室依据“301调查”，额外对1000亿美元中国进口商品加征关税一事，中国表态尤为迅速坚定！

6日上午，中国商务部、外交部发言人回应表示：我们注意到美方有关声明。在中美经贸问题上，中方立场已经讲得很清楚。我们不想打，但不怕打贸易战。

如果美方不顾中方和国际社会反对，坚持搞单边主义和贸易保护主义行径，中方将奉陪到底，不惜付出任何代价，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，坚决捍卫国家和人民的利益。

同日晚间，在商务部召开的吹风会上，新闻发言人高峰再次回应表示，中方已经拟定十分具体的反制措施。中国人办事历来是十分认真的，我们一定会说到做到。

中国强硬立场引国际关注

多家国际媒体对中国的强硬回击给予关注。

俄罗斯卫星网援引中国商务部发言人的表态称，这次中美经贸冲突，是美方一手挑起，本质上是美单边主义对全球多边主义，美保护主义对全球自由贸易的挑衅。

法新社对此报道称，中国官方6日表示准备在可能与美国的“贸易战”中付出“任何代价”。

英国天空电视台也评论称，中国在一场“可能的贸易战”中发出了最新的攻势，称将“不惜任何代价”继续向美国发起反击。

同时，也有媒体发文批评美方行为损害全球经济。

《金融时报》评论称，白宫5日的声明，使美中两国之间的贸易角力再次升级。此次角力已对全球市场造成重压，加剧了人们对爆发一场可能损害全球经济增长的贸易战的担忧。

英国《每日电讯报》6日对特朗普最新表态可能导致的后果报道称，美国的金融市场因此次中美贸易争端和美国总统对其的管理而动荡不安。在经历了一个看涨的正常交易日之后，美国股指期货在盘后交易时段大幅下跌。

来源：人民日报