博鳌扬帆再出发 为世界经济增长提供新动力

4月的博鳌，海阔帆舞，椰影婆娑，暖风醉人。备受世界瞩目的博鳌亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日在此拉开帷幕，亚洲乃至全世界将进入一年一度的“博鳌时间”。本次年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，设置了“全球化与一带一路”“开放的亚洲”“创新”和“改革再出发”4个板块、共60多场正式讨论，来自各国的2000多位各界嘉宾将汇聚一堂，共商合作共赢大计，共谋发展繁荣良方，为亚洲和世界提供“博鳌智慧”，贡献“博鳌力量”。

今年适逢博鳌亚洲论坛成立17周年。17年来，博鳌亚洲论坛立足亚洲、面向世界，其规模和影响力不断扩大，为凝聚各方共识、深化区域合作、促进共同发展、解决亚洲和全球问题发挥了独特作用。博鳌亚洲论坛顺应亚洲经济一体化潮流，紧扣新兴市场国家和发展中国家成长脉搏，整合各方资源，为推动亚洲乃至世界经济发展繁荣建言献策，作出积极贡献。论坛已经成为联接中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。

当前，世界经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头，亚洲和世界都需要更加完善活跃的机制来维护经济全球化和贸易自由化的成果。在这一特殊背景下，各方对本届年会格外关注。泰国玛希隆大学中国研究中心主任释元德认为，这个论坛可以和达沃斯论坛相媲美。通过论坛，与会的各国领导人和商界代表将达成促进经济全球化的共识，进一步深化经济合作，促进世界经济包容性增长。美国丹佛大学约瑟夫·克贝尔国际关系学院教授赵穗生也认为，举办博鳌亚洲论坛，是对贸易保护主义和反全球化趋势的有力反击。

中国一贯高度重视并积极支持博鳌亚洲论坛发展。在2017年论坛年会开幕式上，习近平主席在贺信中提出共同推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程。在外交部举行的中外媒体吹风会上，国务委员兼外交部长王毅宣布，中国国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。习近平主席此行，是其8年来第4次参加博鳌亚洲论坛，这在相当程度上提升了博鳌亚洲论坛的国际影响力与吸引力。习近平主席的主旨演讲也将给世界提供一个零距离观察中国的重要机会。

当前，中国特色社会主义进入新时代，经济转型将进一步推进。前不久刚闭幕的两会，对诸多具体领域的工作进行了讨论、作出了决议，擘画了今后五年中国经济社会发展的蓝图。中国的改革开放将从40年前“摸着石头过河”的状态，步入到顶层设计引领的“升级版”改革开放阶段，中国将实施新一轮高水平对外开放，继续同各国共建“一带一路”，加快同周边国家基础设施互联互通，与亚洲乃至世界各国分享发展经验，一道解决经济难题，也将让人们有机会更深刻地了解中国的新时代内涵，深化对中国新发展理念与目标的认识。今年中国还将主办上海合作组织峰会、中非合作论坛峰会、中国国际进口博览会，同各国一道推动世界经济复苏、深化全球经济治理变革，不断推动经济全球化向前发展。

瞩望亚洲新未来，迈向命运共同体。当前，世界正在加速进入“亚太世纪”，亚洲是世界和平发展的重要力量，是世界经济增长的重要引擎。今年是博鳌亚洲论坛第十七次年会，十七年来博鳌亚洲论坛与亚洲的快速发展共同成长，已经成为联接中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台，为推动构建人类命运共同体发挥重要作用。我们期待，中国和亚洲国家乃至世界加深合作，携手共进，共同推动经济全球化和自由贸易进程，着力为经济全球化注入新能量，为世界经济增长提供新动力。

作者：国际在线特约评论员 中国与全球化智库特邀研究员 张胜磊

来源：国际在线