为什么说中国别无选择，必须这样强硬反击！

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美国攻势很绵密，中国反击更迅猛。

对于这场史诗级贸易摩擦，让世界震撼的一点是：中国政府态度很强硬，甚至可以说是史无前例这么强硬。

以最新的表态为例。

中国商务部：中国人的做事方式是，我们不会挑事，但如果有人挑事，我们会坚决应战。中国人办事历来是十分认真的，一定会说到做到。

中国外交部：我们说过，中方不会挑事，但也不会任人挑事，定会坚决应对。中国人办事历来说到做到。

新华社：中国人向来不挑事，但也不怕事，尽管贸易冲突没有赢家，但为了中国的核心利益，为了全球的共同利益，中国人会坚决斗争！勿谓言之不预！

每一句都是重话，斩钉截铁，掷地有声，甚至“勿谓言之不预”都出来了。

但，仔细研究中方最近几天的表态，这种强硬，其实也是有一个过程的。

比如，之前商务部的表态还是这样的：打，奉陪到底；谈，大门敞开。

虽然也很强硬，但还是留有余地。中国还是作了两手准备的，我们不怕打，但还是希望特朗普政府改弦更张，我们来谈。

但随着特朗普变本加厉，又打出1000亿美元的关税牌。那还怎么谈？

所以，4月6日深夜，中国商务部记者会才有了这样一则对话。

问：据报道，有美方高管表示，双方正在就贸易冲突进行谈判，请问中方有何评论？

答：中方注意到，美方不同官员都表达了这个意思，但这是不符合实际情况的。一段时间以来，双方的财经官员并没有就经贸问题进行任何谈判。美方公布301调查报告及产品建议清单后，中方予以坚决回应；美方再次提出增加1000亿征税商品，中方进行了更加坚定的回应。在这种情况下，双方更不可能就此问题进行任何谈判。

美国为了安抚市场恐慌，在打各种烟雾弹，但真相是：我们没有进行任何谈判，我们也不上你美国的当，这种气氛也根本没法谈。

所以，很有意思的，1000亿美元没有吓唬住中国，美国股市首先撑不住了，全线暴跌。

中国反击为什么这样强硬？在牛弹琴看来，大致有以下几点：

第一，特朗普就是在讹诈。

通过极限手段施压，一直是特朗普的拿手好戏。他不断加码挑起贸易战，其实就是逼迫中国认输。所谓“强制技术转让”指控，其实更是一个借口，目的是阻止中国成为一个制造强国。如果中国表现出犹豫和软弱，不仅损害中国的尊严，更显然中了他的圈套。但中国也看透了他，坚决应战，奉陪到底，说到做到。

第二，中国完全是被逼上梁山。

最近几天，中国官员加班加点，各部门第一时间强硬发声；互联网上，中国网友更是同仇敌忾，支持政府行动。因为大家都清楚，中国完全是被逼上梁山，这是国家利益之战。也别担心，中国是谋定后动，这是为人民利益而战，反制充分考虑了替代市场和民生影响，影响相当有限。但如果不强硬反击，就打不掉特朗普的幻想，这家伙就会得寸进尺，后患无穷。

第三，中国当然更有底气。

强硬并不是鲁莽。中国跟当年的日本不同，中国是内需市场为主。去年消费对中国经济贡献率达到了58.8%，中国还拥有4亿人的世界最庞大中等收入群体，这个群体还在扩大中。更何况，从中国见招拆招、精准打击看，中国完全胸有成竹。会有损失，但以战方能止战。事实上，没有足够的底气，没有充分的研判，没有拍板的魄力，中国肯定早就着了特朗普的道了。

第四，对中国来说，这未必不是一件好事！

祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。贸易战当然是坏事，但对中国来说，危中更有机。压力有时就是动力，特朗普的挑衅，何尝不是一次历史性倒逼。以中国领导人的雄心抱负，中国必然要赢得胜利，那就必然会进行更大刀阔斧的改革，采取更拥抱世界的开放，从而让世界认识到：中国与走回头路的美国完全不一样。这也是对改革开放40周年最好的纪念。如果是这样的结果，应该特朗普万万想不到的。

当然，斗争还在继续，特朗普还在不按套路出牌，中国手里更不乏后招。是福不是祸，是祸躲不过。既然历史要求中国必须经受这样一场磨炼，但中国也只能让世界见识一下她的勇气和力量。

“牛弹琴”微信公众号 来源：澎湃新闻