社评:用打抗美援朝的意志打对美贸易战

中美贸易战的形势有迅速升级之势,华盛顿和北京实际都在做“战前动员”,双方没有谈判,而且各自对这场冲突认识的差距不断扩大,贸易战实际爆发的可能性在快速增加。

特朗普政府坚持宣扬“美国吃亏”说,特朗普5日发推特,将中国称为“强大的经济力量”,并鼓吹WTO将中国视为发展中国家“对美国不公平”。白宫首席经济顾问库德洛迎合特朗普的表态称,中国不是第三世界国家,而是第一世界国家。

与此同时,美方继续指责中国盗窃了美国的知识产权,华盛顿要通过这次贸易战打击中国高科技创新能力的意图进一步变得清晰起来。美方的言行帮助中国社会确立了这样的认识:这不是普通贸易战,而是美方遏制中国崛起、要将美国全面优势永久化的战略行动。

这样一来,中美贸易战的性质就发生了变化,两国贸易战很难以美日的化解模式加以解决。双方都认为它事关各自国家在未来世界经济中的地位和整个国家前途,那么很可能双方都会使出最大的力量,不惜代价地将贸易战打下去,使它获得某种决定性意义。

华盛顿是否真是这样想的,我们没有绝对把握。但是从美方传来的各种信息汇集到一起,确实在把中国社会朝这一战略判断方向推。这场贸易战是在华盛顿数个报告将中国列为战略竞争对手并且突出大国战略博弈之后发生的,中国人没有不做最坏思想准备的理由。

中国一直是温和的崛起大国,以往中美发生冲突时,中方往往会以能做的让步来换取以合作为主的中美关系的延续。但是一段时间以来,华盛顿不断发出转变对华战略的信息,增加了中方的警觉。这次美方发动贸易战的方式尤其粗暴,开出的是让中国“自废武功”的价码,它在将中国逼上梁山。对美开展全面抵抗势必成为中国的唯一选择。

像打抗美援朝一样坚决打垮特朗普政府的贸易进攻,正在作为中国上下的战略决心树立起来。抗美援朝给中国造成了损失,但它迫使美方在三八线上最终签字,重创了华盛顿的战略傲慢,赢得了之后很多年美国社会对中国的战略尊重。今天的中美贸易战,我们就是要以这样的决心和意志去打,打出迫使美国将对华不断挥舞的大棒当柴火烧掉的中美关系新局面。

抗美援朝的发生是因为美国军队打到了鸭绿江边,今天美国发起的贸易战也在冲击中国的核心利益线。我们无处可退的危机感,和为维护国家根本利益决不可对美方让步的坚定意志正在中国全社会凝聚起来。我们知道将付出一些牺牲,但我们更了解,霸权的贪欲是没有底线的。如果我们今天不筑起“人在阵地在”的钢铁防线,那么明天我们会失去什么将是无法预测的。

必须指出,今天的中国与美国打贸易战,与60多年前打抗美援朝时候的中美力量对比已经完全不可同日而语。今天的中美贸易战是大体势均力敌的较量,美国的绝对优势是华盛顿自吹自擂的,这将不是美军飞机大炮对志愿军“一把炒面一把雪”的战斗。北京有能力在每一场战斗中打痛华盛顿,让美方蒙受与中国大致相同的损失。

我们有充分的根据相信,这场贸易战是中美一起打,一样痛。中国人躲进坑道里,美国人狂轰滥炸的时代结束了。中国打贸易战的武器和弹药十分充足,我们的主动性和创造性将有巨大发挥空间,由于贸易战带来的痛苦将刺激中国经济转型和战略创新能力,它很可能成为加快中美综合实力进一步接近的机缘。

让美方重新认识中国体制团结全国人民痛击外部力量挑战的特殊能力吧。美方施加的压力有多大,我们的反作用力就将有多大。让两个体制围绕贸易战来一次较量,看看硬碰硬时,到底中国还是美国更能够坚持,更有本事逆风扬帆。

来源：环球时报