博鳌看世界 改革开放大潮奔腾“入海”

4月的海南东屿岛，海风轻拂，阳光明媚，博鳌亚洲论坛2018年年会将在这里开幕。这是今年中国主场外交的开篇之作，来自世界各地的2000多位嘉宾汇聚一堂，共商合作共赢大计，共谋繁荣发展良方。

习近平将出席并发表主旨演讲。这是他作为中国国家主席第三次出席博鳌亚洲论坛年会，充分体现了其本人和中国政府对论坛的高度重视和大力支持。

“融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳。”

站在博鳌，眼观世界。几年来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国改革开放的浪潮奔腾不息，汇入世界经济海洋。

博鳌看海南 改革开放大潮浪花朵朵

2015年3月28日，国家主席习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式并发表主旨演讲。 (图片来源：新华社)

2001年，博鳌亚洲论坛永久落户海南，博鳌从一个名不见经传的小渔村一跃成为举世瞩目的“外交小镇”。

谢南健对这种变化感受颇深。他连续13年被海南省聘为博鳌亚洲论坛首席摄影师，用图片见证了博鳌亚洲论坛从无到有、从小到大的过程。

“刚开始筹建的时候，博鳌整体设施都比较落后，吃住环境相当简陋。当时博鳌住宿的地方只有金海岸酒店，整个琼海的接待能力也有限，有些代表甚至住到了海口、三亚。”谢南健说，“经过几年飞速发展，博鳌亚洲论坛的配套设施逐步完善，建起了大型酒店集群，交通也从以前的走路，到骑摩托车，再到开小轿车。现在已经可以直接坐飞机到博鳌了，可谓发生了天翻地覆的变化。”

17年，博鳌旧貌换新颜；30年，海南故曲谱新篇。博鳌的变化，只是海南经济特区发展的一个缩影。回首海南经济特区30年，“博鳌式”的发展奇迹比比皆是：

--观海岛，看世界级旅游城市蝶变。海南坚持立足自身优势，主动适应市场需求，吃住行游购娱一体化产业链愈加完善，以旅游为龙头的服务业成为海南名副其实的支柱产业。2017年，服务业对海南经济增长贡献率达79.5%，占经济总量的53.7%。

--穿雨林，感受海南省的生态路。让山更青、海更碧、天更蓝是海南对生态的坚守与呵护。近五年来，海南实施绿化宝岛大行动，造林近200万亩，完成生态修复22.2万亩，三沙岛礁种植苗木315万株，全省森林覆盖率达到62.1%。

--走田园，听农民话小康新生活。海南建省办特区30年，是创业振兴的30年，也是脱贫攻坚的30年。2017年，海南省农村常住居民人均可支配收入12902元，曾被人戏称为“特别不发达的地区”即将实现300个贫困村整体脱贫。

……

30年，仅是浩瀚历史的一瞬。然而，就在这一瞬间，海南发生了前所未有的沧桑巨变。一连串的改革，一连串的率先，一连串的探索，彰显出海南傲立改革开放潮头的雄健身影，体现出海南勇于改革开放的无畏气概！

习近平总书记在十九大报告中指出：“实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。”海南抓住建省办特区三十周年的契机，以一分部署、九分落实的干劲，加快建设美好新海南，走进新时代。

无疑，“而立”之年的海南拥有最好的发展时机。

海南看中国 改革开放大潮奔腾不歇

洋浦保税港区的设立，让海南又一次站上了改革开放的制高点。(图片来源：海南日报)

伟大的历史进程总会在重要的时间节点留下深刻印记。随着博鳌亚洲论坛的临近，两个重要的历史时刻在博鳌小镇不期而遇：海南建省办经济特区30周年与中国改革开放40周年。

从封闭落后的边陲海岛，到风光宜人的国际旅游岛，海南30年来的成长足迹，正是中国改革开放的缩影。回首40载岁月，中国改革开放大潮奔腾不歇。

--经济持续快速健康发展。改革开放以来，中国经济一直保持中高速发展，人民生活水平不断提高，GDP在世界排名从1978年的15位(3679亿元)提升到现在的第二位(744127亿元)！

--科技教育快速发展。墨子传信、神舟飞天、高铁飞驰、天眼探空、北斗组网、超算发威、移动支付、网上购物……中国在越来越多的科技领域走到了世界前列，甚至世界第一。

--人民生活水平不断提高。40多年来，中国人民的生活水平有了质的飞跃。人们的生活追求早已不仅限于吃饱穿暖，而是开始追求品质和品位。

--国际地位不断提高。40年的快速发展中，中国国际地位日益提高，国际影响力不断提升，成为维护世界和平发展的重要力量。

“要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济，加快培育贸易新业态新模式，积极参与‘一带一路’建设，加强创新能力开放合作。”习近平在今年两会再次强调。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”40年，改革开放的强劲浪潮在中国激起层层巨浪。改革开放让中国成为真正意义上的大国，更让中国真正实现了从富起来到强起来的伟大跨越。

中国看世界 改革开放大潮汇入命运共同体海洋

上海自由贸易试验区航拍照片(图片来源：中国政府网)

巴基斯坦总理阿巴西在即将赴华出席博鳌亚洲论坛时表示，博鳌亚洲论坛已发展成为重要和有影响力的国际会议，希望本次年会能够通过多维度和坦诚的交流为“亚洲世纪”打造共同愿景。

17年来，从坚持推动贸易和投资自由化便利化，到提出携手打造亚洲命运共同体，再到从全球视野看待亚洲和新兴经济体的发展，博鳌亚洲论坛始终面向世界，增强亚洲与世界其他地区的对话与经济联系。

作为展现中国发展成就、向世界传递中国声音国际合作平台，博鳌亚洲论坛一直受到习近平高度关注。从2013年推进“一带一路”倡议，到2015年“迈向命运共同体”，再到2017年在贺信中提出“直面全球化与自由贸易的未来”，习近平每一次发声都在为世界经济发展指点迷津，注入动力。

过去一年，以民粹主义、保护主义等形式现身的“逆全球化”思潮引起广泛关注。全球化到底是“阿里巴巴的山洞”还是“潘多拉的盒子”？

2017年末，习近平在广州《财富》全球论坛的贺信中阐明了中国立场：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”

在即将召开的2018年博鳌亚洲论坛年会上，习近平将再次就中国如何推进对外开放再扩大，深化改革再出发做出深刻阐释。

八年间5次与博鳌亚洲论坛结缘，习近平对博鳌的关注，其实是对海南省三十年来“立身、立业”的美好祝愿，更体现了新时代中国坚定不移推进改革开放的信心和决心。一个开放、稳定、繁荣昌盛的中国是世界人民的福祉。人们期待，中国和亚洲国家、世界各国继续加深合作，共同推进全球经济繁荣发展。

文/程祥 戴萌萌 来源：央视网