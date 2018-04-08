特朗普又想“挥棒”保护美国汽车了-意图打“环保牌”用非关税壁垒遏制进口汽车，对欧洲车企影响较大

惠晓霜（新华社专特稿）

美国《华尔街日报》和路透社6日分别报道，白宫打算打“环保牌”，用非关税壁垒遏制进口汽车在美国市场销售，从而保护美方利益。

以多名不愿公开姓名的美国政府高级官员和汽车业管理人员为消息源，《华尔街日报》首先报道，总统唐纳德·特朗普已经责成多个部门制定方案，利用现有法律，使进口汽车受制于严苛的尾气排放标准。美国环境保护部受命，为这项政策寻找法律依据。

美国汽车制造业两名高级管理人员向路透社证实，美国政府打算对进口汽车采取更加严苛的环保标准。

这两名消息提供者说，这项措施据信由商务部长威尔伯·罗斯上周提出，美国车企并未要求或者支持政府这样做。

特朗普打出“美国优先”“美国制造”旗号，以单边主义和贸易保护主义措施维护美方利益，在国际社会引发广泛忧虑、反对、批评。《华尔街日报》报道，落实新规有难度，特朗普政府内部意见不一致。白宫发言人莎拉·桑德斯没有正面回应上述报道，仅称特朗普将继续推行“自由、公平、互惠”的贸易措施，以“促进美国经济发展、继续使工作岗位和制造业重返美国”。

美国市场去年进口汽车销售量占总量大约21%。路透社报道，美方这项措施对欧洲车企的打击可能大于对日本和韩国车企，因为日韩企业去年在美所售汽车中，七成产于设在美国的工厂；对欧洲车企而言，这一比例仅有三成。

日本《每日新闻》网站转引《华尔街日报》的报道时评述，特朗普政府以环保标准等手段设置非关税壁垒，另一方面却要求日方放松标准，从而有利于美国车企扩大对日出口。这则报道在日本新闻网站雅虎引发读者热议，对美方做法“差评”一片。一条评论写道：“美国车在世界上越来越卖不出去，是世界上最卖不掉的车。不仅日本和欧洲汽车，就连中国、韩国的汽车也赶超美国车。”