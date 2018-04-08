宝山所有小区7月“人脸识别慧眼系统”全覆盖-进大门就“人脸识别” 小区里甭想再干坏事

晨报记者 何雅君

“他又不住在这几个小区，怎么会在大晚上跑进来？”庙行镇的几个小区深夜接连发生电瓶车摩托车失窃案，公安人员查看镇综治中心“人脸识别慧眼系统”后，发现了可疑的身影。进行数据对比后，得知可疑男子有偷盗前科。很快，窃贼落网。这套智能系统就是宝山区正在推行的“人脸识别慧眼系统”。今年7月，宝山有望成为全国首个实现视频监控人脸识别全覆盖的地市级地区。

“人脸识别”抓获偷车贼

“我到小区门口了，你们能看到我吗？”4月3日，记者在宝山区综治信息中心主控室的大屏幕上看到，怡景园居民刘阿姨一边握着手机，一边对着小区里的摄像头挥手。与此同时，综治中心的工作人员接听着刘阿姨打来的电话，“这个摄像头不大，看起来不显眼，没人提醒还真注意不到”。综治中心里，一套肉眼看不见的“人脸识别慧眼系统”正在后台默默工作，给刘阿姨的脸部拍了几张眉眼清晰的特写，定格在屏幕下方，照片上标有精确到秒的抓拍时间。屏幕左边显示着当前刘阿姨所在的街镇和小区名称。屏幕右边，系统对刘阿姨的特写照片进行分析比对后，显示出刘阿姨的姓氏、居住地等信息。

每次拍摄时，系统还会对被拍者进入小区的瞬间画面进行录像。这些照片、录像、分析结果将会在综治中心后台保留一定的时间，可供公安系统等有需要的部门调用。

宝山区综治办工作人员告诉记者，安装这套“火眼金睛”的系统，开展大数据的收集和分析，是希望加强社区治安防控。“人脸识别慧眼系统在各街镇相继启用后，全区报警类110案件接警数明显下降。”

前段时间，宝山110连续接到报警，庙行镇场北路39弄、551弄等好几个小区的电瓶车、摩托车被偷了。派出所民警勘查失窃现场后，联系了庙行镇综治办工作人员登录信息平台。他们翻出了案发时段内“人脸识别慧眼系统”拍摄的进入小区的人像识别照片，仔细对比后发现，一名可疑男子在这些时间段里出入过好几个案发小区，但他并不是其中任何一个小区的居民。为了确认他的身份，公安部门将他的照片与全国信息库中的数据进行了比对。核查过程中发现，这名男子曾经多次盗窃摩托车、电动车、自行车。“这人很有可能就是嫌疑人。”于是，公安部门在他的住处布控蹲守并将其抓获。该名男子承认，这几个小区的电瓶车、摩托车都是他偷的。

上月，宝山区综治中心从视频中监测到，两名脱离社区监管的吸毒人员分别出现在顾村镇和张庙街道的两个小区门口，被人脸识别高清摄像头拍下。工作人员经过比对，确认了他们的身份。经过社区民警、街镇综治干部、禁毒社工做工作，二人签订了社区戒毒协议。

试点抓拍路人和车辆

记者了解到，宝山区共有个14个街镇（园区）、近1000个住宅小区，现已在12个街镇的752个住宅小区里安装2612路智能高清人脸识别系统，并接入公共安全视频监控系统“骨干网”。除公安部门以外，该系统还可以为信访、司法、法院、禁毒、团委、民政以及城管、市场监管等部门提供信息服务。预计今年7月，宝山的所有居民小区出入口都能实现人脸识别视频监控全面联网。

要想使大数据更全面，光收集人脸信息还不够。目前，宝山区正在试点“视频数据结构化分析系统”，对道路上出现的行人、非机动车及其驾驶者、机动车进行抓拍，提取人物性别、年龄段、穿着、携带物品等特征信息，以及车辆颜色、品牌、型号、车牌号等信息，分析其轨迹，探索后续应用，在有需要时将采集和分析的内容提供给相关部门，今后或将扩大试点范围。

将对信息实行严格保密

智能化新设备的出现，为居民带来了安全感。但也有居民担心，毕竟被摄像头拍到了脸，会不会泄露隐私。杨行镇居民杨斯钧就表示了顾虑：什么时候出小区，什么时候回家都被记录了，万一泄露出去，会侵犯到隐私权。对此，宝山区综治办相关负责人表示，相关数据只保存在区和街镇的综治中心专网中。“我们只会在相关部门有公务需要时将对应信息提供给对方使用，严格采取信息保密措施，确保信息安全。”

市人大代表刘正东律师认为，在公共场所拍照不存在隐私权问题，但使用中要注意肖像权问题。“收集和储存这些信息的单位，将信息使用在公务中，是没问题的，别扩散到社会上就行。”