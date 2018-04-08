努力推动实现更高水平的开放

习近平主席强调，要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放。一个兼顾中国经济和世界经济大局，以“一带一路”建设为重点，“引进来”和“走出去”并重的开放新格局，正在形成。

在上海，尽管离中国国际进口博览会开展还有半年多时间，但来自世界各国的厂商已经早早来签订参展合同了，其中就有全球最大的商用直升机制造商。

中国市场吸引力巨大，现在已经有160多个国家的企业来联系参展，大大超出了原定计划。

向世界敞开中国市场，这正是在兑现习近平主席2015年在博鳌亚洲论坛上的承诺，“将继续给包括亚洲国家在内的世界各国提供更多市场、增长、投资、合作机遇。未来5年，中国进口商品将超过10万亿美元”。十九大报告向世界坚定宣告，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

今年，中国加大开放的重磅政策正在一项项推出：我国将进一步修订放宽外资投资负面清单，逐步扩大到全国；大幅提高服务业开放水准；全面放开一般制造业，放宽、取消外资持股比或经营范围；复制推广自贸区经验，探索建设自贸港；加大西部、内陆、沿边地区开放的力度，向中西部、东北地区转移的外资企业，可享受资金、土地等优惠政策。

在3月底正式开业的海南博鳌超级医院，HPV宫颈癌九价疫苗还没到货，就收到了大量的咨询和预约。

习近平总书记在党的十九大报告提出，“推动形成全面开放新格局”“发展更高层次的开放型经济”。2017年，中国成为世界第一贸易大国，年度进出口总额277921亿元，比上年增长14.2%。2017年，中国吸引外商直接投资达到1310亿美元，居世界第二。不仅在贸易领域，中国对外开放的层次还在向资本市场提升。就在3月底，原油期货在上海国际能源交易中心上市，这是中国第一个对外资开放的期货品种。

以开放促改革、促发展，中国正在更高层次上全力构建开放型经济新格局，给世界经济注入新的力量和希望。

来源：央视网消息（新闻联播）