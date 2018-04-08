新时代如何进一步弘扬企业家精神？

习近平总书记指出，人是生产力中最活跃的因素，解放和发展生产力，必须充分调动人的积极性。 习近平总书记还指出，市场的活力来自于人，特别是来自于企业家和企业家精神。 习近平总书记并且强调，国有企业领导人员必须做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁。

改革开放进程中，企业家发挥了怎样的作用？

国有企业家具备哪些鲜明特征？

新时代，如何进一步弘扬企业家精神？

“中国企业与中国企业家”论坛

4月4日，由国务院国资委宣传工作局指导，国务院国资委新闻中心、中国经济网主办的“中国企业与中国企业家”论坛于在经济日报社举行。国资委副秘书长彭华岗出席论坛，并就如何弘扬企业家精神发表演讲。 精彩观点，小新与您分享——

改革开放40年造就了一大批企业家， 为经济社会发展做出了巨大贡献

企业家，是经济活动的重要主体，是财富积累和价值创造过程中最具生产力、最为积极的因素。中国改革开放探索出一条中国特色社会主义发展道路，确立了社会主义市场经济体制，也激发了企业家精神，激活了企业家这个最具活力创造力的市场组织者和财富创造者群体。

回顾改革开放40年的历程，一大批优秀企业家在市场竞争中迅速成长。

在改革开放初期，正是因为有着一批批敢闯敢试的企业家，使中国企业从计划经济条件下的产品生产者转化成市场经济条件下的商品供应商，极大丰富了社会产品和服务。

在改革开放深入推进阶段，也正是因为有着一大批具有创新思维和国际眼光、具有敏锐市场洞察力和果敢战略决断力的企业家，使中国企业从落后到跟跑，到并跑乃至超越，涌现出一大批世界500强企业，有的企业成为世界同行业的领跑者。企业家通过推动技术创新、管理创新、商业模式创新，把一个个想法变成产品，把一个个产品带进市场，既发掘和满足了人们对美好生活的需求，更创造了巨大的市场价值。可以说，企业家和企业家精神驱动着中国经济的发展，为积累社会财富、创造就业岗位、促进经济社会发展、增强综合国力作出了重要贡献。



国有企业取得今天的发展成就， 企业家功不可没 改革开放以来，国有企业改革发展不断取得重大进展，在国际国内市场竞争中涌现出一批具有核心竞争力的骨干企业，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃作出了历史性贡献。

40年间，国有企业经历了凤凰涅槃式的深刻变革，在市场竞争中摸爬滚打，在国际化进程中发展壮大。“事非经过不知难”，每个国有企业的成功背后，都有着历尽艰难的故事，都饱含着企业家的巨大付出和艰辛努力。国有企业优秀企业家身上，既有企业家的共同特质，又有国有企业领导人员的鲜明特征。

一是忠于党忠于国家。国有企业家是在党的培养下成长起来的，对党和国家有着很深厚的感情，对党给予的信任和重托有着强烈的使命感和责任感，十分珍惜党和国家提供的施展才华的舞台，懂感恩、知回报，把为党工作的赤子情怀同企业改革发展紧密结合起来，把个人价值实现同党和国家的事业紧密结合起来，团结带领国有企业广大干部职工带头贯彻党中央、国务院决策部署，主动服务国家战略，落实国家宏观调控政策，在应对重大自然灾害、突发事件的抗击救援，脱贫攻坚、改善民生的项目实施等方面挺身而出、主动作为，当表率、做先锋，充分体现出一种为国家为人民真诚奉献的精神。

二是勇于创新。创新是企业家的本质特征，在国有企业家身上也同样得到充分的体现。近来热播的《辉煌中国》《大国重器》《厉害了，我的国》中，一系列重大工程、重大创新项目，无不体现国有企业的创新成果，无不体现国有企业家的创新精神，许多国有企业家本身是从技术带头人、项目总师成长起来的。国有企业家的创新还体现在国企改革机制转换过程中，敢闯敢试、敢为人先，创新体制机制和管理模式，走出了一条中国特色国有企业改革发展新路。

三是敢于担当。国有企业大多处于关系国家安全、关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，规模体量大、业务范围广、历史包袱重，管好国有企业、带好国有企业干部职工队伍十分不容易。国有企业家不怕矛盾复杂、不怕任务艰巨、不怕责任重大，敢于迎难而上，敢于奋勇争先，敢于开拓进取，带领广大干部职工不断开创企业发展的新局面，创造出无愧于党无愧于人民的优秀业绩。

四是善于经营。国有企业从计划经济的行政附属物转变为社会主义市场经济的独立市场主体，要和各类所有制企业一样，参与市场竞争、经受市场考验。国有企业家是在激烈的市场竞争中、经过大浪淘沙成长起来的。在纷繁复杂的形势和严峻的市场考验面前，国有企业家遵循市场经济规律和企业发展规律，勇立市场竞争的潮头，带领企业在市场竞争中赢得了主动、赢得了优势、赢得了未来。

五是清正廉洁。国有企业家作为企业的领导者，作为整个班子的核心、整个企业的关键，把清正廉洁作为精神底色和行为准则，以上率下、以身作则、身体力行，牢记谨慎用权，严守底线，公私分明，诚实守信，勇做国有资产的忠诚卫士，为党和人民守护好来之不易的共同财富。回顾40年来国有企业的改革发展历程，国有企业家作出了重要贡献，功勋卓著，功不可没。展望中国特色社会主义进入新时代的新征程，同样需要加快培育一支具有中国特质、世界水平的优秀企业家队伍，引领带动中国企业向党的十九大确立的培育具有全球竞争力的世界一流企业的宏伟目标迈进。

为企业家成长创造良好环境

中国特色社会主义进入新时代，建设现代化经济体系，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，需要更好发挥包括国有企业家在内的广大企业家的作用。去年党中央专门印发了《关于营造企业家健康成长环境，弘扬企业家精神、更好发挥企业家作用的意见》，极大地调动了企业家干事创业的积极性。落实好中央精神，关心爱护企业家，需要各方面共同努力。

一是创新体制机制，优化企业家成长环境。坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权相分离，进一步完善国有资产监管体制，落实董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，保障经理层经营自主权，推行经理层任期制和契约化管理，推行职业经理人制度。加强企业家正向激励，采取多种方式探索完善中长期激励机制，通过科学有效的激励机制激发企业家动力和活力。

二是关心爱护企业家，创造心无旁骛干事业的良好条件。坚持严管和厚爱相结合，在政治上、思想上、工作上、生活上真诚关爱，注重事业上感召、待遇上保障、心理上关怀，推动中央有关政策落地实施，坚定企业家信心，稳定企业家预期，保障企业家人才健康成长、心无旁骛干事创业。

三是理解包容企业家，建立改革创新容错机制。建立容错机制，鼓励探索创新，支持担当作为，允许试错，宽容失误，营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用的舆论氛围。对国有企业家要以增强国有经济活力和竞争力为目标、在企业发展中大胆探索、锐意改革所出现的失误，只要不属于有令不行、有禁不止、不当谋利、主观故意、独断专行等情形者，要予以容错，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。要大力宣传国有企业领导人员的先进事迹和突出贡献，营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用的浓厚社会氛围。

来源；国资小新