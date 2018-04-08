中美贸易摩擦升级背后是什么?是美国的焦虑!

视频：李伟解读中美贸易摩擦背后原因

当地时间4月5日，美国总统特朗普要求美国贸易代表办公室，研究是否对中国1000亿美元出口商品征收额外关税，中国商务部和外交部6日做出强硬回应，称中方必定予以坚决回击、必定采取新的综合应对措施，不惜付出任何代价，坚决捍卫国家和人民的利益。

贸易摩擦升级背后是美国的焦虑

对于美国政府不断将中美贸易摩擦升级的行为，央视特约评论员、商务部研究院美洲与大洋洲研究所所长李伟指出，在美国政府不断升级摩擦的情况下，中方被逼上梁山，不得不采取反制措施，捍卫国家利益，也是为了捍卫国际多边贸易体系，维护全球共同利益。这不仅仅是政府的一个决定，实际上也反映了中国民众的意志。

说到贸易冲突，美国的理由是贸易摩擦，是贸易不平衡，但是背后深层次的原因来自于美国自己，是其结构性的因素——储蓄不足，决定了它必须要保持这种对全球贸易的逆差。如果要说解决这个问题的方法，那就是美国要放开高科技产品对华的出口限制。但是美国能做的它不做，现在却一味地偏向指责中国。

美国之所以焦虑，李伟分析可能有两个方面的因素：一是中美之间竞合关系的变化，作为一个守成大国，美国对中国的赶超感到非常忧虑。同时，在五百亿清单里，主要针对的是中国的高科技产品，这也体现出美国对自己优势丧失的忧虑。

另一方面，特朗普作为一个商人出身的总统，他一直深谙交易之道，一直是在抛出一个天价要价后，等着对方来进行交易，进行讨价还价，但是他恰恰忘了，这样是搬起石头砸自己的脚。他忘了贸易实际上是双方都能互惠的，而他这样打击的并不仅仅是中国的企业，在全球价值链非常立体化的当今，这种行为还会伤害美国乃至全球企业的利益，甚至会整体颤动多边贸易体系。

美方想打？中方会打出更强力度、更高水平

央视特约评论员洪琳分析，美国在面对别国正常发展时表现出的这种焦虑，还需要从自己身上找原因。同时，美方挑起贸易冲突，疼的一定也是他自己。如果美国想打，中方一定会奉陪到底，而且会打出更强的力度、更高的水平。

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视频：洪琳谈对中美贸易摩擦看法

中方专家：不惧施压恫吓 有能力捍卫自身利益

针对美国此举，中方专家表示：美国的这一举动，进一步反映了其无视国际贸易规则的一贯做派。美国作为曾经的国际贸易规则主要制定者，如今却成了地地道道的“破坏者”。

中国国际经济交流中心副理事长 魏建国

美国完全把WTO制定的国际多边贸易规则抛到一边，以美国本国的法律，以美国本国的利益高于其他国家，这是一种典型的单边主义、霸权主义的表现。

清华大学法学院教授 杨国华

世贸组织里面有一个叫关税与贸易总协定第一条规定，说你不得只针对一个国家提高关税，美国此举是非常明确地违反世贸组织规则。

中国宏观经济研究院副院长 毕吉耀

美国实际上是以贸易逆差为借口，用其国内的贸易法对中国在所谓的技术转让、知识产权保护、创新等方面，它所认为的不合理或者不公正的做法展开调查，这是完全从美国自身的利益出发，完全是一种单方面的贸易保护主义的措施。

专家表示：面对美国的挑衅，中国有信心、有实力、有底牌，给予强有力的反击，让美国为自己不负责任的霸道行为付出代价。

商务部研究院国际市场研究所副所长 白明

美国根本就没有把国际规则放在眼里，我们作为国际规则的捍卫者，要打就要打疼他。

北京大学国家发展研究院副院长 余淼杰

我们一方面针锋相对地针对与美国的贸易摩擦，有理有力有节地反制，同时也扩大开放，经过我们中国，以及其他国家的努力，是完全可以遏制美国这种逆全球化的行为的。

专家表示，中方不怕打贸易战，也做好了充分的准备。中国完全有能力捍卫自身的利益，完全有能力维护多边贸易体制。

中国宏观经济研究院常务副院长 王昌林

我们有庞大的内需市场，发展的战略纵深也很大，我们的体量也很大，美国进一步升级贸易摩擦，无法撼动中国经济的大趋势，也不会改变中国经济稳中向好的态势。

清华大学中国与世界经济研究中心主任 李稻葵

世界潮流是经济要进一步一体化，美国是反对这个潮流的，所以中国完全有能力捍卫自己的利益，完全有能力捍卫全球多边贸易体制的继续向前发展的潮流。

美国专家：特朗普在滥用贸易法

对于特朗普政府此举，美国多家媒体都将其评论为“美中贸易摩擦进一步升级的表现”，这也引发了美国分析人士、商界人士以及普通民众对世界两大经济体可能爆发“贸易战”的担忧。

马可·莱纳德是资深的国际贸易法律师，也曾在美国商务部做过相关工作。他表示美国政府同时启用多个贸易法条款，尤其是在使用301条款时并不是由行业提出要求，而是特朗普政府的决定，这些都是前所未有的。

“我认为特朗普是在滥用贸易法，美国应该用更加审慎的方式，来对待与中国的贸易摩擦。”莱纳德说，美国在未与世贸组织商讨的情况下，单方面启用301调查，是违反世贸组织规定的。

在美国国内贸易法方面，美国政府对钢铝加征关税时启用的232条款，则更是将所谓国家安全和经济安全问题混为一谈。

过去两周，网络上关于“贸易战”的搜索量激增。莱纳德说他从事国际贸易多年，从未看到普通民众对于“贸易摩擦”问题有如此高的关注度。无论是生计依托在出口上的美国农民，还是机械制造业的工人，或是手持股票的美国民众，都对贸易战表示担忧。华尔街上的商业领袖也不例外，摩根大通国际总裁弗兰克尔不久前表示，中美贸易战是当今世界经济所面临的最大威胁。

日本经济学家：美国行为是故伎重演

上世纪80年代，美国与日本之间也曾发生贸易摩擦。当时，美国多次以“301调查”为“武器”，不断要求日本改善贸易结构，迫使当时的日本政府做出让步，自愿限制出口、开放市场和提高对外直接投资等。结合日本与美国贸易往来中的这段历史，日本经济学家指出，美国现在是在故伎重演。

所谓“301调查”依据的是美国国内法律条文，而美国政府则将其用于处理国际事务。日本经济学家表示，这是美国无视世界贸易组织等多边贸易体系的行为。中国迅速推出反制措施，同时选择按照世贸组织有关规则行事，正式启动世贸组织争端解决程序，中方的反击是合理的、克制的。

日本经济学家表示，在全球化时代，全球联动、共同繁荣是各国发展的普遍共识，各国遵循共同的贸易规则至关重要。