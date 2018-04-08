央广时评：WTO真的对美国不公吗？

昨天，在匆匆忙忙祭出了加征1000亿商品关税的大招之后，美国总统特朗普在推特上表示：WTO偏袒中国，对美国不公。中国因为被认为是“发展中国家”，所以享受了很多好处，更占了美国很多便宜。2018-4-8 新闻和报纸摘要全文>>>

那么，WTO真的对美国不公吗？

众所周知，是不是发展中国家是一国的实际发展水平客观决定的。2017年，中国全年人均GDP按美元计价为8836美元。且不说，这个数字还不及美国2017年人均GDP的六分之一，在国际货币基金组织的各国排行榜上，中国也远远地排到了70位。即便按照世界银行发达国家人均国民收入1.2万美元的标准，中国依然还有不小的差距。

所以，中国被认为是发展中国家毋庸置疑。只看到中国是世界第二大经济体，却看不到中国人均GDP的实际情况，这是典型的一叶障目，别有用心。

的确，WTO对于发展中国家是有优惠待遇的，但由于做出了巨大让步，在中国当年入世时，并没有在法律文件中明确写出中国享受发展中国家待遇，而代之“以灵活务实的态度解决中国的发展中国家地位问题”的表述。在国际政治经济利益的博弈中，灵活务实，这四个字到底意味着什么，其实无需多言。

同时，入世17年，中国还饱受“替代国”的困扰。这种在反倾销调查时，可以选择第三国也就是“替代国”的产品价格进行成本对比的做法，导致许多中国企业被名正言顺地反倾销。

而针对中国反倾销调查最多的国家当中，美国名列第二位。同时，有数据统计表明，美国政府通过WTO争端解决机制申诉的贸易壁垒有76%得到解决，而美国在WTO以外与其他国家进行的贸易壁垒谈判只有53%得到解决。这足以说明，WTO没有对美国不公。

既然WTO并没有亏待美国，那么特朗普总统为何还要满腹怨气？

众所周知，美国这次加征关税是利用301这一国内法规来粗暴地处理两个WTO成员国之间的经贸关系。换句话说，当美国发现没有办法在WTO的框架内达到迅速地对中国进行制约的目的时，就悍然抛弃了当初的承诺，赤裸裸地实行单边贸易保护主义。

所以中美贸易争端本质上就是单边主义和多边主义之间的一场斗争，是保护主义和自由贸易之间的一场斗争！期望实行霸权行为和贸易保护的美国政府能够像中国政府一样尊重国际贸易秩序，遵守WTO规则，无疑是缘木求鱼。

中国古语说：言必信，行必果。入世17年，中国遵守入世承诺，谨守WTO准则，积极维护并参与构建公平公正的国际贸易秩序，不但自身受益，更惠及全球。同样，如今面对威胁中国核心利益的严峻挑战，面对危及全球共同利益的倒行逆施，我们的承诺同样坚决：中国，不愿打，但，绝不怕打！

作者：王磊

来源：央广网