时政微视频丨改革：勇闯深水区

​2018年，中国迎来改革开放40周年。在新年贺词中，习近平总书记强调，改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。

原创时政微视频《改革：勇闯深水区》讲述“没有完成时”的改革故事。

2012年12月，习近平在广东考察工作时强调，“改革开放是当代中国发展进步的活力之源”，“是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。现在我国进一步发展，面临着一系列突出的矛盾和挑战，解决这些方面的矛盾和问题，必须进一步推进改革开放。”习近平指出，现在我国改革已经进入攻坚期和深水区，我们必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机深化重要领域改革。

中国共产党第十八次全国代表大会以来的五年，是我国发展进程中极不平凡的五年——国内生产总值稳居世界第二，供给侧结构性改革着力推进，金融监管协调机制得以强化，农村承包地“三权”分置得到推进，城乡居民基本养老、医疗保险制度逐步建立……

“五年来的变革是深层次的、根本性的。”“同时，必须清醒看到，我们的工作还存在许多不足，也面临不少困难和挑战。”

十九大报告指出，我国社会的主要矛盾，已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。中国特色社会主义进入了新时代，面临许多新任务、新挑战。

改革，“由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化”。旧的问题解决，新的问题就会产生。“行百里者半九十。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”

十九大后，从深化党和国家机构改革、制定监察法深化国家监察体制改革，到审批服务便民化、深化自贸试验区改革开放、改革国有企业工资决定机制等一系列新的改革举措正在稳步推进。

历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。四十年前开始的改革开放成为“决定当代中国命运的关键一招”​。四十年后，中国站在了新的历史起点，只有全面深化改革，才能实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。

改革，勇闯深水区！改革开放四十年，“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”。

来源：央视新闻客户端

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