新华社海南博鳌4月8日电 题：奏响共同繁荣发展的命运交响——写在博鳌亚洲论坛2018年年会召开之际

新华社记者 侯丽军、潘洁、赵叶苹

4月的博鳌，潮平海阔，天高风暖。

随着博鳌亚洲论坛2018年年会拉开帷幕，亚洲乃至世界进入“博鳌时间”。

中国国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，2000多位各界嘉宾将为亚洲和世界的未来贡献智慧。世界的目光透过博鳌，洞察新时代的中国，把脉亚洲和全球发展的未来。

立足亚洲，面向世界。走过17载风云激荡，博鳌亚洲论坛将在新起点上奏响共同繁荣发展的命运交响。

开放创新，中国助力打造世界增长引擎

4月8日至11日，围绕“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”这一主题，来自全球政界、工商界、学术界等各界代表将碰撞观点，畅议亚洲乃至全球的未来。

“论坛主题反映出亚洲在拉动世界经济增长方面发挥越来越重要的作用。”中国人民大学国际关系学院教授王义桅说，去年中国对全球经济增长贡献率超过30%，亚洲对世界经济增长贡献率超过50%，成为当之无愧的稳定器和动力源。

17年一路走来，博鳌亚洲论坛见证了亚洲经济的一路成长。

在经济全球化进程中，亚洲成为全球最具经济发展活力的地区：全球最大的货物与服务贸易市场，重要的外国直接投资来源地和流入地，异军突起的“新兴经济体”最为集中的地区。

然而，随着世界经济格局的深度调整，亚洲经济似乎又走到了新的“十字路口”：一些国家出口下滑、债务规模扩大、货币贬值、资本外流、经济持续下行。

新形势下，曾经凭借开放与创新创造多个经济奇迹的亚洲，怎样找寻新的发展坐标，发掘新的发展动能，激发新的发展活力？

博鳌亚洲论坛秘书长周文重指出，亚洲只有通过新一轮更大规模更深程度的开放，通过新一轮技术创新、制度创新、模式创新，才能解决制约亚洲可持续发展的结构性矛盾。

“本届博鳌亚洲论坛年会倡议构建‘开放’和‘创新’的亚洲，将成为推动亚洲新一轮高水平开放和高质量创新的重要平台。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员徐秀军说。

2018年恰逢中国改革开放40周年，又是贯彻落实党的十九大精神开局之年，新起点上将吹响深化改革再出发的号角。国务委员兼外交部长王毅日前表示，本届博鳌亚洲论坛年会将展示中国改革开放新前景。

“习近平主席将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，大家将听到一系列新的改革开放重要举措。”王毅说。

“在当前发达经济体保护主义抬头的形势下，中国高举开放大旗，表明中国的大国责任和担当。”中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说。

创新引领未来。“未来的交通”“未来的生产”“未来的通信”“新一轮技术革命”……本届年会众多分议题围绕创新，着眼长远未来。

“新一轮全球科技革命正孕育兴起。无论是发达国家还是发展中国家都应当在科技创新方面寻求突破，不断解放和发展社会生产力，提高劳动生产率，这是世界实现持续繁荣发展的必由之路。”王军说。

中国正在推进的高质量发展，就是要从“重视数量”转向“提升质量”，从“规模扩张”转向“结构升级”，从“要素驱动”转向“创新驱动”。

“开放创新既是亚洲与世界能否成功应对结构性改革挑战的关键，也是中国下一步搞好深化改革、扩大开放的关键。”周文重说，鉴于中国占亚洲经济总量比重超过一半、占世界经济总量比重约15%，中国的开放创新必然对亚洲乃至世界产生重要推动作用。

共同发展，中国描绘更加美好未来图景

回首上世纪90年代，博鳌还是只有1.5万名居民的渔业小镇，连条像样的马路都没有。

如今的博鳌，日均接待游客1.58万人次，拥有会议场地逾1万平方米、星级酒店10余家，机场年度旅客吞吐量突破30万人次，已有9家航空公司开通了10余条航线。

今日的博鳌小镇，更是亚洲乃至世界各国人民发展命运相连的一个缩影。

作为亚洲和新兴经济体的主要对话平台之一，博鳌亚洲论坛年会的主题密切关注亚洲发展的新形势、新问题，并蕴含期许。

对2002年首届年会至2017年年会的主题进行关键词提取，“亚洲”一词出现了19次，“共赢”出现了5次，体现出历届年会主题虽然丰富多样，但目标一致——促进亚洲各国实现共同发展。

自成立之初，博鳌亚洲论坛就致力于推动亚洲一体化。

今年，博鳌亚洲论坛继续推出《亚洲经济一体化》《新兴经济体报告》《亚洲竞争力报告》，围绕促进亚洲共同发展建言献策。

“博鳌亚洲论坛建立在开放、理解、包容及更紧密的经济一体化基础上，可以促进本地区乃至世界的和平与繁荣。我期待参与‘亚洲经济一体化的加速器’等话题的讨论。”美国前商务部长古铁雷斯说。

2015年，正是在博鳌亚洲论坛年会期间，中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出了共建“一带一路”的方向和任务。

近年来，亚洲经济一体化依托“一带一路”建设，多层面跨境合作共同发力，呈现出向纵深发展趋势。

加快基础设施建设，便利沿线经济体的经贸和人文往来；共同探索建立立足周边、辐射沿线、面向全球的高标准自由贸易区网络体系；充分发挥亚投行、丝路基金等金融机构的作用，推进亚洲投融资制度的建立和完善……“一带一路”建设成果为破解亚洲发展困境贡献了中国智慧。

今年的博鳌亚洲论坛上，“全球化与‘一带一路’”议题将继续作为四大主题板块之首，成为国内外参会人士讨论的焦点。

前来参会的巴基斯坦前总理阿齐兹说，“一带一路”倡议将进一步提高区域一体化程度和合作水平。习近平主席用“一带一路”倡议为中国指明了新的发展方向，这是通往光明未来的前进方向，也是值得世界各国追寻的方向。

携手同心，谱写命运共同体的时代华章

17年同舟共济，博鳌见证了亚洲共识的凝聚、亚洲合作的深化和亚洲影响力的迅速提升。

特别是近5年来，构建亚洲命运共同体、“一带一路”倡议等一系列影响重大的中国方案蜚声博鳌，造福亚洲，并深刻影响着当今世界。

王毅介绍，本次年会期间，习近平主席将就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来，鲜明发出中国声音，阐明中国立场。

这是载入人类共同发展史册上的重要节点——

2013年4月，在就任国家元首之初，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会上发表演讲时就提到了“命运共同体”；时隔两年，在以这一关键词为主题的2015年年会上，习近平主席对“命运共同体”作出了更系统的阐述。

5年来，习近平主席一半的出访面向周边国家。

提出亲诚惠容的周边外交理念，倡导亚洲安全观，打造遍布周边的伙伴关系网，巩固和扩大区域合作势头，积极推动解决热点问题……中国国家领导人身体力行，为构建亚洲命运共同体汇聚起广泛共识和磅礴力量。

继构建人类命运共同体理念写入联合国决议之后，新时代的中国更着力推动构建新型国际关系、打造亚洲和人类命运共同体。

放眼全球，这一理念契合各国发展所需，愈发深入人心。

博鳌亚洲论坛理事长福田康夫认为，共同发展、共同繁荣是构建人类命运共同体的重要方面，中国通过制定政策等方式，将进一步推动亚洲国家共同发展。

即将出席论坛开幕式的联合国秘书长古特雷斯说，中国在推动实现联合国2030年可持续发展议程中，在南南合作中，发挥非常重要的作用。“不让任何一个人掉队，改变全球不公正的状况，这就是习近平主席经常提到的构建人类命运共同体。”

巴基斯坦总理阿巴西表示，巴方希望通过推进巴中经济走廊建设，与中方一道为构建人类命运共同体作出贡献。

世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。

摒弃过时的零和思维，超越你少我多、你输我赢、一家通吃格局，中国开出的构建亚洲和人类命运共同体的良方，就是要在开放中拓展发展空间、在联动中凝聚发展合力、在包容中夯实发展基础。

商务部2018年1月发布的数据显示，中国已成为亚洲16个国家的最大贸易伙伴，与亚洲周边国家经贸融合大大加深。

国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望报告》中称，亚洲经济出现了“令人惊喜的显著增长”，预计今明两年亚洲新兴和发展中经济体增长约6.5%，与2017年增速基本持平，有望继续对全球经济增长贡献一半以上。

以应对亚洲金融危机和国际金融危机的守望相助、同舟共济精神为底色，亚洲命运共同体建设繁花似锦，向世界呈现出一幅绚丽多彩的画卷。

“在当前世界经济走向充满诸多不确定性、全球贸易保护主义抬头的大背景下，需要充分发挥博鳌亚洲论坛平台作用，使亚洲乃至世界各国进一步提升共同体意识，为创造一个繁荣发展的亚洲和世界贡献智慧和力量。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员倪月菊说。

“亚洲和世界和平发展、合作共赢的事业没有终点，只有一个接一个的新起点。”5年前，习近平主席在博鳌亚洲论坛开幕式上如此说。

5年后，一个新的起点正从美丽的博鳌小镇延伸，连接中国、亚洲与世界，勾画出人类命运共同体的宏伟愿景，共同谱写开放创新、繁荣发展的美好未来。 (参与采写: 白洁、伍岳、朱超)