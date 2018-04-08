天下苦美久矣 总要有人站出来

核心事实 中国绝不是一个国家在战斗，背后是诸多支持多边主义、支持国际自由贸易体系的国家。

在中国狠怼美国的同时，美国的颐指气使也让其他国家越来越受不了。挪威首相索尔贝格6日就忍不住蹦出金句，公开批评美国的保护主义行径：“美国似乎成了自由贸易的主要威胁，与此同时，奉行共产主义的中国却成为自由贸易的主要捍卫国家。”

西方国家比较擅长以意识形态划线，只要是政治制度相同、意识形态一致、扛着同样价值观的标签和大旗，它们很容易营造出一团和气。是什么让挪威领导人说出这样一番话?而且还特意强调并把中美两国意识形态的不同来做对比?那就是美国做得实在是太糟糕、太过分、太给西方丢面儿了。在自由贸易这一既涉及国家利益、又关乎各国民众生计的问题上，挪威是宁愿跟意识形态不同的中国站在一起，也要对意识形态相同的美国大声说“不！”。

事实上，在构建人类命运共同体的今天，意识形态根本就不应该成为发展国与国之间关系的障碍，但西方国家需要站队时还是有一定现实意义的。而这也正是挪威首相明确发声的不同凡响所在：它指出一个事实，如何解决贸易摩擦，天下苦美久矣；说明一个道理，美国屡屡挥舞单边制裁大棒时，总需要有人站出来；道出一个期盼，美国如果总是这样，世界受不了，希望中国成为“举大义”的国家。

挪威这次站出来，对美国进行公开谴责，是因为在暂时豁免欧盟钢铝关税之后，美国告知挪威，鉴于其并非欧盟成员国，美国对进口钢铝加征关税的措施将适用于挪威。索尔贝格实在是忍无可忍才说出这一番话。天下苦美久矣，美国对世界多国大小动作不断，一系列贸易保护主义措施在全球范围内广为诟病。索尔贝格直言，“全球贸易战和贸易保护主义的加剧是今日世界最不需要的。”她还表示，挪威已经准备好对此发起反击。

其实，明眼人都看得出，中美贸易摩擦不是简单的贸易问题，实质是单边主义和多边主义的矛盾，是自由贸易和保护主义之间的矛盾，美国不仅伤害了中国的核心利益，也在破坏着世界自由贸易体系。从这个角度讲，中国绝不是一个国家在战斗，背后是诸多支持多边主义、支持国际自由贸易体系的国家。中国不空喊口号，但愿意和国际社会一道维护公平正义，维护国际规则，也愿意听到来自世界其他国家的支持与喝彩，因为这是为了我们共同的利益。

作者：洪琳 国际锐评评论员

来源：国际锐评