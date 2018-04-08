习近平会见联合国秘书长古特雷斯

新华社北京4月8日电（记者谭晶晶）国家主席习近平8日在人民大会堂会见联合国秘书长古特雷斯。

4月8日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见联合国秘书长古特雷斯。新华社记者 刘卫兵 摄

习近平欢迎古特雷斯访华并出席博鳌亚洲论坛2018年年会。习近平指出，国际形势近年来有了新的发展和变化。国际上的问题林林总总，归结起来就是要解决好治理体系和治理能力的问题。我们需要不断推进和完善全球治理，应对好这一挑战。中国正在统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”总体布局，这五方面也是构建人类命运共同体的主要内容。我们追求的发展应该是高质量的发展，衡量标准就是以人民为中心。不论是国内治理、还是全球治理，都要以人民的获得为目标，要不断为民众提供信心和稳定预期。前进的动力要在改革中寻找，要从创新中挖掘。中共十九大和刚刚结束的中国全国两会，改革、开放、创新都是关键词。我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。中国倡导并推进“一带一路”，目的也是谋求各国发展战略对接，形成共同发展势头，增强对美好未来的信心。

习近平强调，支持联合国发挥作用，维护联合国权威和地位，是中国外交一项基本政策。我们主张大小国家一律平等，同时也认为大国要承担起应有的责任。多边主义的要义是谋求各国协商和合作，首先是大国合作。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们愿同世界分享中国的发展机遇和经验，但绝不会将自己的道路、模式、理论强加于人。

古特雷斯再次祝贺习近平当选中国国家主席，称赞这对中国具有历史性意义。古特雷斯表示，很高兴在中国纪念改革开放四十周年之际访华并出席博鳌亚洲论坛年会。相信中国未来数十年会在国际事务中发挥更大的影响。当今世界面临许多和平与发展问题，需要通过全球合作来解决，需要加强多边机构的作用。感谢中方长期以来对联合国事业的大力支持和在多边机构中发挥的重要作用。中国已成为多边主义的最重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。联合国同中国的合作对世界十分重要。我赞同习主席关于构建人类命运共同体的主张，支持中方“一带一路”合作等旨在实现所有国家共同繁荣的重要倡议。相信这些倡议将为国际社会带来最大利益。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。古特雷斯感谢中方为推动通过对话实现朝鲜半岛无核化发挥的重要作用。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅等参加会见。

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