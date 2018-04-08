发改委：一季度全国发用电保持快速增长

中国日报网4月8日电 据国家发改委官网消息，今年一季度，全国发用电延续了去年四季度以来的快速增长态势，发电量和同比增速处于近年来较高水平。

一、一季度全国发电量全面增长

据调度快报数据，一季度全国发电量1.57万亿千瓦时，同比增长10.0%，其中，火电1.18万亿千瓦时，增长8.7%；水电1993.6亿千瓦时，增长2.7%；风电955.6亿千瓦时，增长37.9%；太阳能发电273亿千瓦时，增长58.7%；核电588.7亿千瓦时，增长12.7%。分区域看，华北、华东、华中、东北、西北、西南和南方七大区域发电量分别增长10.4%、8.7%、7.3%、11.3%、15.4%、12.5%和11.0%。

二、1-2月全国用电量增速创5年来新高

1-2月份，全国全社会用电量1.06万亿千瓦时，同比增长13.3%，增速较去年同期提高6.9个百分点。分产业看，第一产业用电量144亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量6999亿千瓦时，同比增长11.5%；第三产业用电量1727亿千瓦时，同比增长18.8%；城乡居民生活用电量1683亿千瓦时，同比增长15.2%。第一、二、三产业和城乡居民生活用电增速同比分别提高0.6、4.9、11.5和11.7个百分点。

（一）工业用电快速增长，是全社会用电增长的最主要拉动因素。1-2月份，全国工业用电量同比增长11.2%，增速同比提高4.3个百分点，用电增长贡献率55.6%。其中制造业用电量同比增长13.0%，增速同比提高4.1个百分点。制造业的31个行业中，有29个实现了用电正增长。

（二）所有省份用电量均实现正增长。1-2月份，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长11.7%、13.1%、16.6%和11.2%。分省份看，全国31个省份用电量均实现正增长，其中，云南、四川、广西、重庆和浙江等省份用电增速在20%左右。

（三）新兴产业用电保持增长势头。1-2月份，计算机、通信和其他电子设备制造业用电量同比增长18.5%，增速较去年同期回升10个百分点以上；信息传输、软件和信息技术服务业用电同比增长19.4%，增速较去年同期回升3.5个百分点，延续了去年以来的高速增长态势。

（四）四大高耗能行业用电增速有所回落，但钢铁、建材行业仍快速增长。1-2月份，化工、钢铁、建材、有色四大高耗能行业合计用电同比增长8.4%，增速较去年同期回落3.4个百分点。但是钢铁、建材行业用电量同比分别增长12.1%和21.0%；化工、有色行业用电在去年高基数的基础上，仍有4.5%和2.1%的增长。

三、多方面因素推动用电增速大幅提高

1-2月份全国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%，增速同比和环比均有所提高；固定资产投资同比增长7.9%，比上年全年加快0.7个百分点。主要经济指标的向好，是拉动全社会用电快速增长的主要原因。虽然天气、电能替代等因素对提高全社会用电增速也有一定影响，但总的来看影响较小。

进入4月份以来，全国发电量继续保持快速增长，据调度快报数据，4月1-6日全国发电量同比增长10.04%，同比提高4.62个百分点，预计4月份全国全社会用电量仍将保持平稳增长态势。