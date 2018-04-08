董少鹏：中国股市环境优化 新增红利可期

近期，美国政府对中国频频挥舞贸易保护主义大棒，中方表示坚决予以对等还击，对贸易战挑衅奉陪到底。在“贸易战”预期下，美国股市震荡不断。中国股市场将怎样运行，是投资者十分关心的问题。

笔者认为，经过过去两年的市场修复和制度补短，特别是坚持依法全面从严监管，坚持新股发行常态化，股指处于相对低位运行，市场波动率大幅度缩窄。由于供给侧结构性改革不断深化，新旧动能切换有序，新一轮改革红利正在释放，国内经济运行稳定性和后劲明显增强，国内股市具备稳定运行的良好环境。“贸易战”预期会对股市造成一定心理影响，但不会改变大的运行趋势。

从监管方面来看，最近一段时间，管理层释放了一系列稳定预期和深化改革的信息：一是十二届全国人大常委会第三十三次会议决定，将对国务院关于注册制改革的授权继续延长两年。二是加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度，积极推动新经济“独角兽”企业回归A股或首先在A股上市。三是证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，调动创业投资基金进行长期投资和价值投资的积极性，更好促进早期中小企业和高新技术企业资本形成。四是公布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》征求意见稿，提出强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任，实现依法退市常态化。

这些制度和政策安排，既可以稳定市场预期，又可以激发创新热情，既引领优胜劣汰，又坚持务实操作。加之经过两年严格治理，市场乱象得到遏制，市场风气焕然一新，行情稳定发展的条件更加稳固。

从中外对比来看，中国股市具备相对估值优势。截至4月4日，上证综指的市盈率为14倍，上证50的市盈率为11倍，沪深300指数的市盈率为13倍。而截至4月6日，德国DAX指数市盈率为14倍，英国富时100指数市盈率为13倍，美国道琼斯指数、标普500指数市盈率均高达25倍、24倍。同期沪深300指数市净率为1.6倍，美国道琼斯指数市净率为3.9倍。可见，中国股市特别是蓝筹股处于可投资区间。

从中小板、创业板市场来比较，同期我国创业板指市盈率为43倍，中小板指市盈率为32倍，美国纳斯达克指数市盈率为27倍。简单从数据看，我国创业板的估值并不具备优势，但如果将纳斯达克中的微软、苹果等“超级独角兽”剔除，则其整体市盈率会骤然升高。所以，我国创业板、中小板市场缺少“超级独角兽”是导致整体市盈率偏高的一个重要原因。鉴于创业板已经连续两年持续调整，其中的优质股票重新获得追捧，可望成为趋势。

从宏观方面来看，有利因素是：一、中国经济稳定增长，传统产业继续转型升级，新兴板块的规模逐步壮大，投资和消费后劲充沛。国际货币基金组织1月22日再次上调中国今明两年的增长预期，分别为6.6%和6.4%。二、金融整顿成效明显，系统性风险可防可控。2017年，在房地产投资和信贷、PPP项目、互联网金融、银行理财、保险产品、信托产品、资管计划、上市公司股权质押等方面大力收缩杠杆，市场实现了紧平衡。目前，M2、新增信贷与社会融资规模均处于历史低位，有可调节余地。不利因素是：美国挑起的“贸易战”这对我国进出口产生直接影响，并且对货币政策的稳定带来干扰。对此，我们一要保持定力，坚持以开放姿态做好自己的事，以不变应万变；二要积极应战，采取有针对性的综合措施，维护好我国利益。同时，也要加强与其他经济体的磋商，共同维护多边贸易体制，推动全球贸易自由化和便利化，捍卫公平公正的国际营商环境。

目前，供给侧结构性改革还在继续推进，把经济增长重点转到内需上来是我们既定的目标。要努力把国内的产业升级、消费升级、金融体系升级做得更好，促进国内各生产要素的良性循环，提高全要素生产率。使生产增加值的形成、企业利润的形成更具体机制优势，通过向全球提供更好产品显示竞争力。这是我们应对“贸易战”的底气所在。

笔者认为，近期资本市场运行的内外环境继续保持稳定，虽然外盘调整仍会对我国市场带来一定外溢影响，但总体上影响有限。我们要继续扎实做好常态化监管，大力推进统筹协调监管，健全各主体的市场功能，强化各主体的市场责任，提高信息披露水平，改善舆论生态，全面提高市场治理水平，把中国资本市场建设成开放、包容、规范、稳定的强大市场。