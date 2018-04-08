应勇调研浦东时说，这两件事是新一轮对外开放的重要举措，也是上海的重大机遇

浦东因改革开放而生、因改革开放而兴，未来也唯有通过改革开放实现新发展。

上海市委副书记、市长应勇今天（8日）在浦东新区调研时强调，浦东因改革开放而生、因改革开放而兴，未来也唯有通过改革开放实现新发展。希望浦东以改革开放40周年和浦东开发开放28周年为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以先行先试为己任，坚定改革开放再出发的信心和决心，思想再解放，改革再深入，工作再抓实。要以自贸试验区建设为突破口，大胆试、大胆闯、自主改，全面深化改革、扩大开放，在服从服务国家战略、推动高质量发展、构筑更高层次的开放型经济新体制上走在前列、勇当标杆，努力当好新时代排头兵中的排头兵、先行者中的先行者。

上午，应勇和市领导周波、翁祖亮一行首先来到张江国际创新港，听取张江科学城建设和浦东创新创业情况介绍。创新港集聚了各类众创孵化器，一批具有高技术和高成长性的创业项目正在这里孵化。市领导察看张江跨国企业联合孵化平台，该平台将跨国企业资源与本土创业企业对接，既加速创业企业成长，也满足跨国公司开放式创新需求。应勇与创业者们亲切交流，询问项目进展，祝大家创业成功。

随后，市领导来到通用电气(GE)中国总部，察看展示大厅、数字创新坊和未来实验室，听取能源、航空、医疗等领域的数字化应用方案介绍。企业负责人说，GE中国总部、GE中国研发总部和GE全球运营亚太中心都落户在上海，企业受益于自贸区改革创新和上海持续优化营商环境，近年来取得长足进步。

浦东新区大力实施政府工作流程再造，全力推动政务服务“一网通办”。浦东新区企业服务中心是服务企业办事的实体平台。中心负责人告诉市领导，去年4月浦东正式实施企业市场准入事项“一网通办”，今年3月实现涉企事项全覆盖，企业平均实际办理时间比法定时限压缩了85%。中心还在探索运用人工智能、大数据等科技手段，进一步提升用户办事体验。应勇说：“措施关键要管用、实在，让企业真正感受到便利。”市领导还听取了浦东探索“双告知、双反馈、双跟踪、双随机、双评估、双公示”政府综合监管机制以及“网上督查室”建设等情况介绍。

在座谈交流时，应勇听取浦东新区重点工作汇报并指出，近年来浦东变化很大，成绩显著。进入新时代和新的发展阶段，浦东要对照中央提出的更高要求、兄弟省市的先进经验、国际最高标准和最好水平，勇于承担艰巨繁重的改革任务。

应勇指出，浦东作为上海改革开放的主力军，要进一步深化改革、扩大开放，加快构建开放型经济新体制。要落实好本市利用外资等政策措施，吸引更多的外资企业、外资研发中心落户上海、落户浦东。深化自贸区建设和办好中国国际进口博览会，都是我国实施新一轮更高水平对外开放的重要举措，也是上海深化改革、扩大开放的重大机遇。浦东要抓住机遇，高质量全面完成自贸区“三区一堡”建设任务，扩大金融、教育、文化、医疗等服务业领域的开放，同时加强自贸区与进口博览会的联动。要在有效防范风险的前提下，进一步深化金融改革创新，推动金融更好地服务实体经济，服务科技创新。要进一步服务好“一带一路”建设，重点推进实施一批重大合作项目，打造一批开放型合作平台，当好推动市场主体走出去的桥头堡。同时，尽快开展新一轮自贸试验区建设的前瞻性研究，加强各项改革措施的系统集成。要进一步简政放权，努力打造提升政府治理能力先行区，力争在优化营商环境上多出经验，走在全市前列。要深化“放管服”改革，全面建设以政务服务“一网通办”为载体和标志的智慧政府。要大力实施证照分离改革，国务院批复同意的改革任务要全部落实到位，其他的改革事项要逐项梳理，争取尽快突破，抓紧实施。

应勇指出，浦东是上海科创中心建设的核心功能区，要聚焦张江综合性国家科学中心和张江科学城建设，更好地服务国家战略。要抓紧推进大科学设施、科研机构等建设，推动更多高端创新资源向张江国家科学中心集聚，确保项目尽早落地见效。要统筹张江科学城周边区域协调联动发展。要加大改革攻坚，突破一批制约科技成果转移转化的体制机制瓶颈，形成可复制推广的政策举措。科创中心建设，关键在人才。要落实好已出台的人才政策，加快建设国际人才高地。

来源：上观新闻 作者：孟群舒