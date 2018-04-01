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上海这个郊区生态优势突出，李强书记全天调研走访时点到这“四化”

 

努力把生态优势转化为发展优势，把生态环境转化为宜居环境。统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种。

市委书记李强今天全天在青浦区调研时指出，青浦生态资源丰富、区位优势独特，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步明确定位、发挥优势，努力把生态优势转化为发展优势，把生态环境转化为宜居环境，持续用力做好生态建设、特色产业、乡村振兴三篇大文章，为全市改革发展作出更大贡献。

淀山湖防洪大堤：把生态环保放在更加重要位置 水资源事关长远要认真谋划

青浦是上海湖泊资源最丰富的地区，水面积占全区总面积近20%。李强一行来到青浦区淀山湖防洪大堤，听取大堤建设及湖滨生态修复工程介绍，详细询问湖区水质、防洪标准以及后续开放情况。他说，青浦要把环境保护和生态治理放在更加重要的位置，对水资源要作为事关长远的大事认真谋划对重点环境问题要标本兼治，该治理的污染要治理到位，坚定不移守护生态，让生态成为青浦最鲜明的标志。

金泽镇蔡浜村：走在乡村小道，察看村容村貌，询问垃圾分类、生活污水处理、河道整治

随后，市领导乘船前往淀山湖北侧的金泽镇蔡浜村。该村三面环水，白墙黛瓦，水清岸绿。李强走进市非物质文化遗产保护项目阿婆茶文化展示屋，同村民们围坐在一起，了解乡村文化传承以及村民日常生活、收入来源、旅游开发等情况，问得十分细致。他说，实施好乡村振兴战略，把美好蓝图变为现实，关键要结合当地实际，拿出实实在在的可行举措，让郊区群众有更多获得感。走在乡村小道，李强一边察看村容村貌，一边关切地询问垃圾分类、生活污水处理、河道整治等情况，叮嘱要加大工作推进力度，让乡村更干净整洁、美丽宜居。市领导还走进睦邻点、农户家，同村民们交流互动，祝大家生活越来越好。

青西郊野公园&环城水系公园：统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种

规划总面积约22平方公里的青西郊野公园，农田、湿地、湖泊、河流、森林共存，形成多样化的生态系统。李强沿着“水上森林”栈道，一路听取公园建设情况介绍。对公园充分利用原有地理、生态等资源，着力打造水乡农田示范区、生态保育区、渔村休闲体验区，市领导表示肯定。李强一行还察看了青浦环城水系公园。公园依托青浦河道资源而建，水城结合，还水于民，还岸线于民。李强说，要着眼为群众创造高品质生活，深入开展城乡生态建设。要统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种。水岸、桥梁等设计建设，要在工程性要求基础上，更加注重景观性要求，与自然环境融为一体，成为可供人们欣赏的一道道风景。

哈工大人工智能产业园、中国北斗产业技术创新西虹桥基地、威马汽车技术有限公司——

发展特色产业，做强优势产业，努力实现高质量发展

近年来，青浦瞄准产业发展前沿，形成会展服务、北斗导航、快递物流、民用航空四大平台经济，跨境电商、新能源汽车、智能机器人、医药医械等平台快速成长。李强来到哈工大人工智能产业园，察看园区企业工业机器人展示，了解园区发展规划以及长三角人工智能产业联盟筹备情况。李强说，青浦有背靠上海、面向苏浙的区位优势，还有得天独厚的生态优势，要从最有条件、最有优势的领域着手，发展特色产业，做强优势产业，努力实现高质量发展。

中国北斗产业技术创新西虹桥基地集聚有约160家导航产业相关企业，形成完整的北斗导航与位置服务产业链。李强同园区企业亲切交流，了解自主研发和创新技术情况。他说，要用好平台优势，提升聚集效应，针对人才关切的安居、教育、医疗等问题，深化产城融合，营造有利于人才成长发展的良好生态。在威马汽车技术有限公司，市领导仔细察看新能源汽车展示，同创业团队进行深入探讨，希望企业面向产业前沿，坚持自主研发，加大创新力度，在上海实现更大发展。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。

来源：上观新闻 作者：谈燕

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