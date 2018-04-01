上海这个郊区生态优势突出，李强书记全天调研走访时点到这“四化”

努力把生态优势转化为发展优势，把生态环境转化为宜居环境。统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种。

市委书记李强今天全天在青浦区调研时指出，青浦生态资源丰富、区位优势独特，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步明确定位、发挥优势，努力把生态优势转化为发展优势，把生态环境转化为宜居环境，持续用力做好生态建设、特色产业、乡村振兴三篇大文章，为全市改革发展作出更大贡献。

淀山湖防洪大堤：把生态环保放在更加重要位置 水资源事关长远要认真谋划

青浦是上海湖泊资源最丰富的地区，水面积占全区总面积近20%。李强一行来到青浦区淀山湖防洪大堤，听取大堤建设及湖滨生态修复工程介绍，详细询问湖区水质、防洪标准以及后续开放情况。他说，青浦要把环境保护和生态治理放在更加重要的位置，对水资源要作为事关长远的大事认真谋划，对重点环境问题要标本兼治，该治理的污染要治理到位，坚定不移守护生态，让生态成为青浦最鲜明的标志。

金泽镇蔡浜村：走在乡村小道，察看村容村貌，询问垃圾分类、生活污水处理、河道整治

随后，市领导乘船前往淀山湖北侧的金泽镇蔡浜村。该村三面环水，白墙黛瓦，水清岸绿。李强走进市非物质文化遗产保护项目阿婆茶文化展示屋，同村民们围坐在一起，了解乡村文化传承以及村民日常生活、收入来源、旅游开发等情况，问得十分细致。他说，实施好乡村振兴战略，把美好蓝图变为现实，关键要结合当地实际，拿出实实在在的可行举措，让郊区群众有更多获得感。走在乡村小道，李强一边察看村容村貌，一边关切地询问垃圾分类、生活污水处理、河道整治等情况，叮嘱要加大工作推进力度，让乡村更干净整洁、美丽宜居。市领导还走进睦邻点、农户家，同村民们交流互动，祝大家生活越来越好。

青西郊野公园&环城水系公园：统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种

规划总面积约22平方公里的青西郊野公园，农田、湿地、湖泊、河流、森林共存，形成多样化的生态系统。李强沿着“水上森林”栈道，一路听取公园建设情况介绍。对公园充分利用原有地理、生态等资源，着力打造水乡农田示范区、生态保育区、渔村休闲体验区，市领导表示肯定。李强一行还察看了青浦环城水系公园。公园依托青浦河道资源而建，水城结合，还水于民，还岸线于民。李强说，要着眼为群众创造高品质生活，深入开展城乡生态建设。要统筹推进绿化、彩化、珍贵化、效益化，为四季增添丰富色彩，为城乡培育更多珍贵树种。水岸、桥梁等设计建设，要在工程性要求基础上，更加注重景观性要求，与自然环境融为一体，成为可供人们欣赏的一道道风景。

哈工大人工智能产业园、中国北斗产业技术创新西虹桥基地、威马汽车技术有限公司——

发展特色产业，做强优势产业，努力实现高质量发展

近年来，青浦瞄准产业发展前沿，形成会展服务、北斗导航、快递物流、民用航空四大平台经济，跨境电商、新能源汽车、智能机器人、医药医械等平台快速成长。李强来到哈工大人工智能产业园，察看园区企业工业机器人展示，了解园区发展规划以及长三角人工智能产业联盟筹备情况。李强说，青浦有背靠上海、面向苏浙的区位优势，还有得天独厚的生态优势，要从最有条件、最有优势的领域着手，发展特色产业，做强优势产业，努力实现高质量发展。

中国北斗产业技术创新西虹桥基地集聚有约160家导航产业相关企业，形成完整的北斗导航与位置服务产业链。李强同园区企业亲切交流，了解自主研发和创新技术情况。他说，要用好平台优势，提升聚集效应，针对人才关切的安居、教育、医疗等问题，深化产城融合，营造有利于人才成长发展的良好生态。在威马汽车技术有限公司，市领导仔细察看新能源汽车展示，同创业团队进行深入探讨，希望企业面向产业前沿，坚持自主研发，加大创新力度，在上海实现更大发展。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。

来源：上观新闻 作者：谈燕