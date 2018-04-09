文/图 李 晴 朱姿颖

人们越来越期盼春日，或品尝第一道春鲜，或度过亲子时光，或来一场欧洲旅行，

或暂时归隐田园，来看看有没有你青睐的旅行体验吧

嘉兴凤桥镇人民政府

“嘉兴自古为繁华富庶之地，素有‘鱼米之乡’、‘丝绸之府’美誉，作为拥有良好前景的乡村，它的文化特色和运营模式有待源源不断地挖掘和探索。”

田园生活是中国人心中唯美的理想生活，近年来受到游客热捧。一脉青山，一方绿水，一派静谧的乡愁风光正吸引着越来越多的游客来到诗意的乡村消磨时光，推动乡村旅游成为市场上新的旅游热点。

近日，由凤桥镇人民政府、嘉兴市联众实业投资有限公司、浙江梅花洲文化旅游有限公司主办的“2018首届中国乡村美好生活发展高峰论坛”在嘉兴市梅花洲开幕，此次会议的主题为“从乡村振兴走向文化自信”，旨在推动乡村从“环境美”向“发展美”、从“美丽乡村”向“美丽经济”转变。

此次论坛围绕嘉兴乡村旅游目的地开发建设、文旅景区产业化跨界合作、非物质文化探索开发、文旅产业投融资、乡村振兴、旅游新零售等话题，探讨乡村振兴走向文化自信的有效路径。

上海安徒生童话乐园

“安徒生先生曾说，我们的时代就是一个童话的时代。上海安徒生童话乐园的设立是对中国现代文旅产业一种正能量系列产品的补充和创新，也是全球儿童对传统文化认知、感受、学习的重塑过程。”

近日，全球首家以丹麦童话大师“安徒生”先生命名的上海安徒生童话乐园欢声笑语，共同庆祝“安徒生诞辰213周年暨上海安徒生博物馆开馆1周年”，盛大的庆典仪式、欢乐的童话剧表演、系列的战略合作签约仪式，内容众多。乐园特别选择在安徒生诞辰纪念日开展系列儿童文学传播，中欧文化交流，全球文创发展三个维度的产品及项目，全面解析了上海安徒生童话乐园作为中丹旅游年的重要承载平台。自去年开园以来，乐园已经接待游客近50万人次，丹麦小镇的模式也正应和了中国计划在2020年培育1000个富有活力的特色小镇的规划，毕竟文化才是特色小镇的灵魂。

此活动也以文旅大融合为契机，展望了在2018中欧旅游年里，乐园肩负中欧文化、旅游、商贸、教育重要展示窗口与发展平台之使命。文旅创新、产业互补、精诚合作成为了本次庆典活动的核心主旨。据了解，上海安徒生童话乐园将借2018中欧旅游年的契机，携手志同道合的合作伙伴，开拓文旅产业新格局，在美妙的童话故事里点亮新时代。

迪拜旅游局

“过去的一年中，迪拜旅游局战略部署了有效的措施，且重视中国市场的多样性、为中国游客定制的旅游推广方式，以及持续推进等重要议题。”

自2016年底迪拜对中国公民实施免费落地签政策后，迪拜旅游市场受益颇多。去年，中国成为迪拜入境旅游第五大客源市场，游客人数突破764000人。

迪拜始终致力于为每个游客提供全新、独特、世界级的体验，例如最新开放的海滨区La Mer、创新的阿提哈德博物馆、精彩的水上剧场演出秀、迪拜大型主题公园——迪拜IMG冒险世界乐园和迪拜乐园及度假村等，从娱乐到人文，一切应有尽有。此外，迪拜的酒店也以其持续不断地扩张在深度和广度上满足更多游客的需求。

根据世界经济论坛发布的旅游竞争力报告显示，阿联酋的国家安全水准排名全球第二，无疑为阿联酋的热门城市——迪拜的旅游奠定了坚实的基础。

卡塔尔国家旅游管理署

“随着中国已经迅速成为世界出境游客的主要来源，预计中国有望成为卡塔尔休闲和商务游客未来增长的关键来源市场。”

本月起，卡塔尔哈马德国际机场免税店针对中国游客将启动支付宝的移动支付服务，对于到访卡塔尔及在此中转的中国旅客及使用支付宝进行支付的旅客，此举意味提供更多元和便捷的支付渠道。

作为卡塔尔免税店的总部，哈马德国际机场有着被航空界的奥斯卡Skytrax被评为世界第四的“最佳购物机场”美誉，同比去年名次上升一位。自正式成为中国政府批准的旅游目的地国家后，卡塔尔在今年开启了一系列的重要推广活动，其形式既包括与主流媒体的合作及推广，重大户外展示之外，还推出了中文版的卡塔尔官方旅游网站。凡对卡塔尔感兴趣的中国游客即刻就可以通过官网轻松获取目的地的旅游资讯，以及酒店住宿和主要旅游活动等信息。

浦东香格里拉大酒店

“春风又绿江南岸，碧瓯浮画品香茗。‘明星厨师’为你奉上春日里独特的美味。”

春回大地，浦东香格里拉大酒店桂花楼中餐厅行政总厨、淮扬料理名厨高晓生师傅及其团队与特邀美食泰斗沈宏非先生联手打造了鲜嫩春茶与时令食材结合的茶膳佳品。

茶，滋饭蔬之精素，攻肉食之膻腻，可饮可食。茶膳中，以春茶入馔最为常见。春季温度适宜，雨水充足，外加茶树经过冬天的蛰伏，茶芽肥硕香气鲜明，用来入菜赋味，令人备感春天气息。同时，自古有“尝鲜无不道春笋”之说，沐浴着春雨破土而出的春笋积累了一季的养分，为食客带来不容错过的“春鲜第一道”。

此外，高师傅还准备了精致的零点和春季寻味套餐等两种春菜菜单，囊括了众多将春茶融入在时令食材中的经典菜肴，如独特酥脆的绿茶芥末虾球，有着茶清香和鳕鱼鲜香的香茶焗鳕鱼，顶级和牛切丁和鲜嫩竹笋所烹制的茶笋牛肉粒，肥硕的长江刀鱼做成的刀鱼馄饨，还有梅香百合莲子羹，入口便是绿萼梅的清香、百合的甜糯。不愧是阳春时节的舌尖时令之旅。

虹桥天地

“轻松游、便利游、欢乐游、爱心游，在春天的好时节和长草颜团子一起出动，变身小萌神，发射大爱心！”

近日，“长草颜团子de萌境之旅”主题展在上海虹桥天地揭幕，开启为期52天的春日心动旅程。此次是“国民表情”长草颜团子的今年首个“萌境之旅”主题展，3大展区含可免费参观的7个主题点。此次最大亮点是首度引入互动体验游戏，其中两项创新互动将迄今最大的长草颜团子装置和7米直径棒棒糖蹦床创意结合，并首次呈现代入式的长草颜团子网红表情街，另有多个新奇游玩点，营造萌动新体验。

虹桥天地同期还推出了多样长草颜团子主题活动，结合当春时令与颜团子萌力，从倡导健康运动、欢乐出行与传递爱与感恩之心入手，打造适宜春日的缤纷趣味互动，引领温暖向上新风； 并推出专属主题优惠，满足不同消费者需求的美食、购物、娱乐休闲体验，希望藉由这场萌境之旅给大家带来满满的正能量。

国泰航空行政总裁 何杲

“我们很高兴能提供唯一直航服务往来中国香港和这些旅游热点城市。新航线将这些精彩的热门城市与时下的商务休闲旅客需求密切关联在一起，也希望能为大家提供更多更灵活的航点选择。”

上个月起，国泰航空已开通联系中国香港至欧洲布鲁塞尔、都柏林和哥本哈根的直航服务，进一步扩展网络，为穿梭欧亚两大洲的贸易和旅游开拓新机遇。国泰航空一直积极致力于拓展航点网络，以连接中国香港至世界各地，为旅客提供便捷舒心的旅程。新航线开通后，代表着国泰集团的欧洲直航航班网络将遍及15个航点。

三条新航线将以国泰航空旗下先进的空中巴士A350-900客机营运，客机上均设有新一代娱乐设备和无线网络服务。据了解，已经开通的每周四班服务往来中国香港及欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔的直航，将欧洲的心脏之地与出游需求联系得更紧密，将于5月开启的每周三班季节航班将往来中国香港和北欧魅力之城哥本哈根之间，与爱尔兰首府都柏林的航班则将在6月开启每周四班的航程。

东钱湖

“东钱湖碧波万顷，湖面烟波浩渺，四周青山环抱，云蒸霞蔚。福泉山万翠相拥，万亩茶岭蜿蜒起伏，散发着诗画田园的江南意韵。花田里，有你灿烂无比的笑容；舌尖上，有你回味无穷的记忆。品茗、漫步、发呆……在东钱湖这个闲逸之所，你能找到关于度假的一切。”

春天的东钱湖，不管是寂静了数百年的南宋石刻像，还是梵音阵阵的霞屿禅寺，到处都是时光中诗意的符号。春光正好，何不探寻一下古村落里的旧时光？韩岭村以老街闻名，老街以市闻名，陶公村里或许还遗留着东钱湖最初的样子。如果想吃一口“春”的味道，下水村的“麻糍一条街”不可错过。如果还不过瘾，不妨去福泉山品茗春茶。山中有精致的茶室，高踞山顶，视野开阔，豪壮之气直抵心中。