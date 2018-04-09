文/ 李晴 图/IC

虽是少数民族，却万般精彩，从建筑、服饰、饮食到节庆，每一处 都能让我们惊喜连连，展现着别样风采，边走边游边赏

侗乡民居@大侗寨景区

都说要欣赏完整的侗乡民居首选位于三江县城的三江大侗寨景区。进入位于湖南、贵州、广西三省毗邻地带的三江侗乡，这里临河沿溪一带，保留了许多极富民族特色的民舍木楼，颇为壮观。

三江县的大侗寨充满了浓郁的传统民间文化和神秘色彩，这儿有木构建筑侗乡鸟巢、被誉为“世界第一鼓楼”的三江鼓楼、长度和规模均为世界之最的三江风雨桥，以及侗族历史文化碑廊、月亮街、三江奇石城、多耶广场等景点。这些具有侗族建筑特色的标志性景点，构成了精美绝伦的三江大侗寨。

侗乡的人民极度热情好客，喜欢节庆，全年几乎月月有节庆日，其中三月三花炮节、四月八坡会节等民俗节庆闻名遐迩，被外界誉为“百节之乡”。

工兵：到了那儿别忘了去品尝一下侗家自酿的米酒，滋味香甜，后劲猛烈，虽是佳品也需酌量。

千户苗寨@黔东南州雷山

凯里东南的闻名之处就在于凯里周围规模盛大的苗寨，约有1000多户人家，素有千户苗寨的美称。

这里的村寨成片依山而建，堪称是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨，居住着西氏族苗族。在山坡上，木质的吊脚楼层层叠叠，咖啡色的老房子依着碧绿的群山，清清的白水河将寨子一分为二，河的这一边主要是商业步行街，而另一边则是俯瞰寨子的观景台，在观景台可看到全景，很是震撼。

西江千户苗寨是一个保存苗族“原始生态”文化完整的地方，如一座露天博物馆，静态展示着一部苗族发展史诗，成为观赏和研究苗族传统文化的大看台。

工兵：如果想带点纪念品回去，不妨去看看西江远近闻名的银匠村，苗族银饰全为手工制作，其工艺具有极高水平。

甲居藏寨@甘孜州丹巴县

“甲居”在藏语里是百户人家之意。甲居藏寨位于四川甘孜州丹巴县境内，距县城约8公里，是丹巴当地最具特色的旅游景区。

甲居藏寨最大的特色便是其独特的藏式楼房建筑。一户人家住一幢寨楼，寨楼通常坐北朝南,有三五成群相依相偎,也有远离群楼,孑然独立的。外墙美丽而整洁，多以白色、褐色与黑色圈涂成条纹，并绘以日、月、星辰等图案。虽然历史不断发展，但基本保留了其传统风格和藏式风韵，风貌古朴。

藏寨或星罗棋布，或稠密集中，或建在高山悬崖上，或在河坝绿茵间，不时炊烟袅袅、烟云缭绕，与充满灵气的山谷、清澈的溪流、皑皑的雪峰一起，犹如一幅田园牧歌式的画卷徐徐展现在人们的眼前。

工兵：前往甲居藏寨的路不大畅通，还需提前咨询好路线，大约三五千米的脚程。

土家族@张家界杨家坪村

杨家坪村位于张家界市慈利县阳和土家族乡西北部，境内绿树成荫，山谷悠然，更因为当地98％的村民皆为土家族，有着独特的土家族淳厚民风。

村里共有五山三溪，独特的丹霞地貌风光优美，更难得的是全村森林覆盖了近一半面积，可游览的旅游资源十分丰富。来杨家坪村可以欣赏到土家族“翘角坡面小青瓦”的众多民居，村里近六成的民居民宅都展示着土家族的特色建筑风格，且近年来日益增多。

逢过年过节或重大活动之时，村里会上演很多节目，有舞狮子、摆手舞、扮花旦等，具有土家风情的特色。来到这里也别忘了去尝尝当地美食，地皮菜、酸野薤、苗家粉蒸肉，每一道菜都能让人垂涎欲滴。

工兵：村里有座建于晚清且极具土家建筑风格的李家大院，至今保存完好的院落很值得一看。