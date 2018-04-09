文/图 晨报记者陶令实习生李晴朱姿颖

人间四月天，处处有精彩。或许是一席花香馥郁的茉莉花宴，或许是一桌不时不食的春味，又或者是一处清纯的清新空气，这样的春日才有着畅快恣意的心情

云南元江：茉莉花宴

茉莉花茶、茉莉花煮鸡、茉莉花熏凉鹅、茉莉花煎蛋……每到四月茉莉开时，在云南最大的茉莉花产区——元江，一场盛大的茉莉鲜花大餐正开席。

元江热坝区这里阳光充足，终年无霜，素有“天然温室”之美誉。这儿盛产的茉莉花“香名远扬”，不仅花茶受宠，而且鲜花也走俏餐桌，舌尖上的鲜花供不应求。

茉莉花，花形珠圆，花色洁白，其花香浓郁，被称作“人间第一香”。在茉莉花宴中，首当其冲便是茉莉花茶了，花香与茶香融为一体，尚未入口便被香气萦绕，充满着春天的清新和自然。此外，茉莉花还可以入菜吃。茉莉花煮鸡，味道咸鲜，茉莉的清香去掉了肉的油腻，味道滑嫩爽口；茉莉花煎蛋，味甘性温，清淡宜人，是一道老少皆宜的佳品，有清肝明目、生津止渴等功效。

春日，那碧如翡翠的元江茉莉园里，千亩连片的洁白花朵争相竞放，在香气摇曳中，一同去赴一场盛大的茉莉花宴。

工兵：四月的元江温差比较大，记得备上短袖和厚薄外套，随时切换冷暖。

虹桥康得思：悠享清新空气

春光无限好，最适宜大口呼吸新鲜的空气，可这个时节却被恼人的梧桐树小绒毛或是雾霾困扰。如今，即便宅在屋子里也能呼吸到干净优质的空气，不受PM2.5的污染，又能确保适宜的温度和湿度。在虹桥康得思酒店，自由呼吸不负好春光。

入住客房推门而入，一块液晶屏显示着房内即时的PM2.5指数，个位数的数字顿时令心情欢快了许多，这块电视显示屏上还同步显示了此刻室外的空气指数，提醒你为稍后的室外活动作好预案。

其实，无论室外的空气有多闹心，在康得思酒店你都可以高枕无忧。酒店联手专业的环境质量品牌对整座建筑都进行了空气质量的实时监测和24小时的不间断净化。所以，酒店不但确保每间房间里的空气PM2.5指数纯净至10以下，而且所有公共区域都采用了强大的中央过滤器，确保其具备全天候清除空气污染物的持续作战能力，在这里尽管自由地呼吸春日里的新鲜空气吧。

净化空气固然重要，为了确保客人每时每刻都能舒心悠享清新空气，酒店从心出发，特别配备了持续的空气质量监测系统，监测范围不但遍及所有客房，大堂、餐厅等公共区域也同样被纳入了实时监测的区域，一旦有情况，空气净化系统就会立刻净化过滤，确保你在酒店的每分钟都能获得一场清新空气的盛宴。

工兵：其实，客人不但能在房间的电视上看到实时的室内空气质量数据，在大堂电视或下载酒店的APP也能随时随地监测此刻呼吸到的室内空气质量。

沈爷的宝贝：春味惊艳

《舌尖上的中国》掀起一场津津乐道，回味无穷的美食风暴，这个春天《舌尖上的中国》总顾问沈宏非携手上海浦东香格里拉酒店在怡咖啡重启美食盛宴，带来一场春天的惊喜。

怡咖啡的春日惊艳重彩于“沈爷的宝贝”，开启了一场寻味明前鲜货之旅。草长莺飞的季节里，浓郁的春日气息，当味蕾与季节相碰撞，注定会是一段春天的狂欢时光。在此次沈爷的宝贝中，非泰州淮扬秧草包不春色。作为扬州包子里的新品种，秧草也就是上海人叫的草头，做到了在无添加的条件下，还能保有秧草原有的色泽及口感，即便是加热之后仍能碧绿生青，一口就将春色纳入腹中了。春天怎能没有春笋？泡椒春笋手卷既让人品尝到了春色又喜出望外，选用富春江两岸的桐庐玉笋笋尖做原材料，搭配改良后的重庆泡椒汁汁水，令春笋甘鲜嫩爽，再配以简单的寿司米饭制成手卷，如此混合入口尽显奇妙。

工兵：除了沈爷的宝贝外，怡咖啡同时奉上的还有独具特色的八国环球料理，日料、印度档、阿拉伯美食等。此次全新升级的还有海鲜档口，鲍鱼，龙虾，雪蟹，甜虾等多达十余款海鲜，可满足更多以崇尚低热量食客的需求。