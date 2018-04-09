文/图 晨报记者 陶 令□艺 酱 图/IC

旅行，是选择热门地还是冷门处？是走大路还是小众？当你作出抉择时，意味着有不同的风景在等着你

太热，去避寒；太质朴，去观赏；太冷，去体验，每个目的地都有着各自的韵味

往昔与今朝 坐标：胡志明市

上海的冬天好像一年比一年寒冷，而暖空调也解决不了什么问题。去邻近的国家避寒，泰国始终是热门的旅游胜地，却缺乏新意。然而，在东南亚的国家中，越南这个尚未热门的国家却蕴藏着无限的可能。来到胡志明市，倾听它往昔的繁荣，今朝的现代化，故事一个接一个。

曾经的“西贡”，拥有“东方巴黎”的美誉，而其更名为“胡志明市”，为这座城市增添了太多的故事。

城中市中央邮局注定是故事开始的地方。建筑建于19世纪末，华丽的室内设计、富有古典气息的穹顶，再搭配圆形花窗、华丽的大吊灯、花型壁灯和电风扇等，无不透着哥特的建筑风格。曾经乃至如今，中央邮局一直承载着与外界的沟通通道，如今的游客都会在此亲自写封明信片寄给朋友。也许在未来你能收到一张由越南寄来的明信片，记忆翻涌。也正因为没有网络的进入，胡志明市才能保留她的原汁原味。

出了中央邮局，就被一抹亮丽的红色闪到了。这就是胡志明市另一个地标建筑——红教堂。皆因使用红砖建造而得名，当年建造所用的红砖全部从法国运来，虽百余年过去，色泽依然鲜亮，毫无褪色。大教堂仿照巴黎圣母院钟楼的设计，两座塔楼直入云霄，庄严雄伟。

工兵：逛景点怎能少了美食的相伴，范老五街上的旅馆、餐厅、咖啡馆，以及廉价商店云集。越式春卷、越南河粉、炸象鱼、越式螃蟹等地道的风味小吃怎能错过？

地雷：邮寄明信片回中国邮费大约是11400越南盾，记得提前在书店买些精美的明信片拿来邮寄。

天空之镜 坐标：乌尤尼盐湖

相比历史沉淀的长者——秘鲁，玻利维亚就是田间质朴的少女。虽然没有五星级大酒店、没有豪华大餐，但这六星级的美景绝对让你眼前一亮，一见钟情且无法自拔。

其实，玻利维亚拥有许多个“世界之最”，她是世界上海拔最高、最与世隔绝和最崎岖不平的国家，也是地球上最寒冷、最温暖、最为多风多雾的地方。首当其冲要数世界上最大的淡水湖的的喀喀湖独有的绚丽清晨，当阳光洒在波光粼粼的湖面上，折射出的五光十色足以开启新的一天。

继其之后，世界上最大的盐沼乌尤尼盐湖犹如仙境一般冲击着你的视线。“天空之镜”的美誉不是浪得虚名。一望无际的白色大盐田上，浅浅一层平静的水，倒映着蓝天和白云。不管天空如何地变幻莫测，都将它原本的模样映照得完整无缺，如同天空的镜子一般。夕阳下，朝霞给盐沼中的每个都留下了唯美的剪影。这一刻，无论是手机还是相机都抵挡不了在肉眼中“天空之镜”的真实美景。

地雷：玻利维亚的签证可能是史上难办签证之一了，原因在于其网站上的信息不够清晰，亲自前往领事馆才能得到确凿的答案。

怀旧拉风 坐标：开姆尼茨

车迷到访德国，怎能错失慕尼黑的宝马博物馆、斯图加特的奔驰和保时捷博物馆呢？可就是有痴迷者摸索着来到了开姆尼茨，在这座百废待兴的原东德城市里寻找有着“东德甲壳虫”美 誉 的 特 拉 贝 特（Trabant）汽车。

也许你了解很多德系汽车，但如果通晓东西德那段历史，或者看过《再见列宁》，影片中满大街跑的那款以S为标识的双门小汽车，那你一定能回想起这款曾经风靡东德并在1991年落下帷幕的汽车品牌——特拉贝特。

就是这款融汇了东德情感和历史印记的汽车品牌，如今却在距离其原生产工厂——茨维考车程30分钟开外的开姆尼茨，掀起了一阵怀旧风——搭乘特拉贝特在这座有着典型东德城市风貌的大街小巷中穿行，路过城市中心的广场、大教堂，也途经欧洲最大的马克思头像，游车河怀旧中，也吸引了周边众多的行人、过客甚至是豪车的关注。

天蓝色的车身，后座的人入内必须猫腰进入，后座两边的玻璃窗无法摇动，以及开起来自带怀旧的摇晃感，当然还有底盘过低，马力不足等缺陷，但这些丝毫不影响它在街道上自由穿梭。尽管最低迷时一辆车的车价都比不一台上割草机，但特拉贝特的复古城市观光之旅在今天还是颇具人气的。城里的有志青年用低价收购了特拉贝特二手车，组成一支三辆车的车队，带着远道而来的客人穿城而过，时光仿佛回到了半个世纪前，曾经是东德汽车生活的标配，也曾经是那时社会主义国家专属的汽车品牌，只是周遭的一切都有了翻天覆地的改变。

工兵：既然是“老爷车”之旅一定要用相机记录下这珍贵的一刻，按惯例，司机一定会开车来到城中的大教堂广场上。三辆车呈品字形停放，背景是哥特风教堂，还有湛蓝的天陪衬，深蓝和天蓝此刻相遇，再美不过了！