晨报记者 甘 慧

（4月8日北京电）

凭借罗梅罗和莫雷诺的进球，在中超联赛第5轮客场对阵北京人和的比赛中，绿地申花2∶0战胜对手，从而收获了中超联赛的3连胜。一直客场战绩不佳的申花，也在本赛季已经进行的两个联赛客场中取得了全胜。

单单看最终的比分，可能会觉得申花赢得比较容易，不过事实上，比赛的过程并不轻松。联赛与亚冠连续作战的申花，本场比赛疲态尽显，再加上本赛季首次下午场比赛，申花踢得一点都不兴奋。马丁斯的重伤缺阵，同样对申花影响巨大。主教练吴金贵派上了罗梅罗，可不管是莫雷诺还是罗梅罗，顶在前面冲锋陷阵都不是他们所擅长的。

第30分钟，看到自己的左路一直被对方压制，吴金贵用毛剑卿换下王伟，希望通过毛剑卿的速度，将对方的进攻压回去。第40分钟，场上稍显被动的申花把握机会率先进球，罗梅罗中路接球过掉一人后射门被挡出，柏佳骏跟上拿球往左侧转移，荣昊再把球回到中路，还是罗梅罗，他的左脚射门打右侧死角而入，场上比分变成了1∶0。

莫雷诺在第85分钟帮助申花打入锁定胜局的进球，而在这粒进球前，北京人和创造了很多进球的机会。李帅继续着神勇状态，高接抵挡，将人和队员的射门全部挡在了球门之外，为球队赢得比赛的胜利立下汗马功劳。

其实，在比赛临近结束时，申花还有进一步扩大比分的机会。第87分钟，莫雷诺带球中直接起脚攻门，张烈双拳打球打出。

赛后，球队也将胜利献给重伤的马丁斯，吴金贵说，“亚冠非常遗憾看到马丁斯的伤病，来北京前我们全队给了马丁斯祝福，这场胜利献给他。”北京时间8日凌晨，绿地申花俱乐部通过官方微博宣布了马丁斯在伦敦手术成功的消息，马丁斯的膝关节肌腱修复手术历时1小时45分钟。据主刀医生介绍，手术进行得非常成功。经过一段时间的术后静养，主治医生将会和申花医疗组共同商议，为马丁斯制定最佳的康复方案。