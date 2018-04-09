上港打破中超开赛连胜纪录

晨报记者 俞 炯

（4月8日郑州电）

在昨晚结束的中超第五轮比赛中，上港队在下半场被罚下一人的情况下，客场2∶1险胜河南建业，以创中超开赛连胜纪录的五连胜继续领跑积分榜。

上港队中场枢纽艾哈迈多夫的红牌停赛对于球队的影响不小。赛前主帅佩雷拉表示已经有了应对的策略，本场比赛球队的首发阵容果然进行了调整。埃尔克森本赛季首次在联赛中出场，出任球队中锋，武磊和胡尔克在两个侧翼活动； 中场艾哈迈多夫留下的空缺由上港队的U23小将张华晨填补。不过这样的安排在上半场前30分钟效果并不是很好，没有艾哈迈多夫这个在中场可以带球向前，也可以出球的重要支点之后，球队两名中卫向前的输送距离过长，影响到了进攻的准确性。如果奥斯卡回撤拿球组织，球队在前场的进攻威胁又有所下降，因此比赛30分钟之后替补中场张一就已经开始在场边活动，并且在球队打入第一个进球之后替换张华晨出场。

上半场后半段，上港队在3分钟之内连入两球，都是在边路制造了杀机，这和球队本场比赛中场厚度不够也很有关系。好在无论是武磊，还是胡尔克的传中都很有准星，王燊超和埃尔克森的抢点也十分到位。

当然河南建业对于上港队的防守弱点也的确摸得很透，他们放弃了奥兰多·萨，而是派上了曾经在英超踢球的葡萄牙高中锋里卡多，就是要用高空球来冲击上港队的防线。这样的安排在半场结束前终于收到了效果，巴索戈的右路传中球在上港队禁区内制造混乱，马兴煜禁区外直接远射破门。

下半场，上港队后场和前场衔接的问题没有太大改观，导致球队尽管比分领先，但场面上被河南建业掌控，只能被动防守。虽然张一的这张红牌有量刑过重的嫌疑，但其实就是上港队下半场比赛处于被动的一个缩影。好在，在张一被红牌罚下之后，奥斯卡被主帅佩雷拉安排到了后腰的位置上，和蔡慧康一起镇守球队后卫线前的区域，加上胡尔克回收到禁区前沿保护，让河南建业的高球冲击没能制造出太大的威胁。最终，上港将2∶1的比分保持到了比赛结束。

尽管打破了中超开赛连胜纪录，但上港队本场比赛暴露出的问题需要尽快解决，特别是在艾哈迈多夫缺阵的情况下如何调配阵容，如何提高中场的效率。否则随着赛季的深入，三线作战的展开，更大的困难还在后面。